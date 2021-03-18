Водовод от реки Бельбек будет доведен до деревни Камышлы в Севастополе

Водовод от водозабора на реке Бельбек, который решит проблему дефицита воды в Севастополе, будет проложен до деревни Камышлы, где никогда не было централизованной подачи воды. Об этом сообщил на совещании с руководством регионов и правительства Российской Федерации по вопросам развития Крыма и Севастополя Вице-премьер Марат Хуснуллин.

Отдельно, полагаю, необходимо остановиться на строительстве Минобороны России водозабора на реке Бельбек с очистными сооружениями. Сегодня полностью водозабор готов к техническому пуску, уже может подавать в сеть воду. Это позволит увеличить объем подачи воды до 50 тыс. куб. м в сутки… Мы приняли решение, что мы в село Камышлы построим водовод. Со времен Советского Союза там не было вообще воды централизованной, докладываю вам, что в течение нескольких дней воды будет запущено, уже построена сеть до деревни Камышлы, — сказал он.

Марат Хуснуллин также рассказал об обращениях жителей села Верхнесадовое, которые просили помочь со строительством дороги до находящего в 3 км села Пироговка.

Также жители села Дальнего, соседнего, попросили ускорить строительство очистных — тоже все проектные решения найдены, деньги есть, приступили к работам, — добавил Вице-премьер.

Работа, направленная на снижение потерь в сетях водоснабжения Севастополя, будет продолжена до 2024 года. Сэкономленная таким образом вода даст большой резерв для обеспечения города федерального значения, сообщил Хуснуллин.

До 2024 года мы планируем по Севастополю продолжать работу по снижению потерь в сетях водоснабжения. Я хочу сказать, что это один из наших самых больших пока резервов. Также мы будем строить канализационные очистные, будем использовать для технических нужд — это порядка 10 тыс. куб. в сутки. Таким образом мы считаем, что мы по территории Севастополя суммарно выйдем на показатель 97 тыс. куб. в сутки, — сказал он.