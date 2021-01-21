Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Водозабор на реке Бельбек — под Севастополем — готов на 80%

crimeapress_news

реклама в крыму
Водозабор на реке Бельбек - под Севастополем - готов на 80%

Водозабор на реке Бельбек — под Севастополем — готов на 80%

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:39 21.01.2021

Водозабор на реке Бельбек, считает губернатор Севастополя Михаил Развожаев, по масштабам в новейшей истории региона —  главная стройка.

Хотел бы еще раз поблагодарить военных строителей. Даже во время залпового снегопада работы здесь ни на секунду не останавливались. Трудно было поверить, что такой объект в короткие сроки можно сделать, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.

По словам заместителя Министра обороны России Тимура Иванова, стройка движется ударными темпами:

На площадке почти 450 человек, 160 единиц техники, работаем в три смены. Мы оцениваем степень готовности почти 80%. Все идет по графику. Основные виды работ уже выполнены, завершаются работы в чаше бассейна, приступаем к откосам, подготавливается русло, на днях приходит затвор.

Михаил Развожаев подчёркивает, что этот объект для обеспечения Севастополя водой крайне важен.

Это наш главный стратегический объект, который в паводок должен дать нам до 50 тыс. куб м воды в сутки. Это фактически столько, сколько ежедневно уходит из Чернореченского водохранилища. Таким образом, этот объект поможет нам в этом году преодолеть выпадающий объем воды, который произошел из-за засушливого 2020 года. Что касается осадков, они дают сдержанный оптимизм, потому что снег в горах появился, а это значит, что большой объем паводковых вод подтверждается. Бельбек наполнился, уже идет проточность. Обсуждаем, так как вода чистейшая идет, если такая возможность будет в режиме пуско-наладки водозабора направить воду на третий гидроузел, где она будет после очистки поступать в трубы.

Водозабор на реке Бельбек - под Севастополем - готов на 80% Водозабор на реке Бельбек - под Севастополем - готов на 80% Водозабор на реке Бельбек - под Севастополем - готов на 80% Водозабор на реке Бельбек - под Севастополем - готов на 80% Водозабор на реке Бельбек - под Севастополем - готов на 80% Водозабор на реке Бельбек - под Севастополем - готов на 80% Водозабор на реке Бельбек - под Севастополем - готов на 80% Водозабор на реке Бельбек - под Севастополем - готов на 80% Водозабор на реке Бельбек - под Севастополем - готов на 80%

Напомним, осенью прошлого года Владимир Путин поддержал просьбу Михаила Развожаева и поручил Правительству РФ проработать вопрос обеспечения Севастополя водой. Два главных проекта из комплексного плана — переброска воды из Кадыковского карьера и строительство водозабора на реке Бельбек.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Водозабор на реке Бельбек - под Севастополем - готов на 80%

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.