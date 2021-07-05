Водозабор на реке Бельбек под Севастополем выдержал удар стихии

Несмотря на разгул стихии, русло водозабора Бельбек выдержало мощный паводок.

В ковше сейчас 134 тысячи кубометров чистой пресной воды. Это резервный запас города. Вчера водозабор был обесточен по соображениям безопасности, но это не влияет на функционал объекта. Водоснабжение города обеспечивается за счёт основного источника — Чернореченского водохранилища, объемы запасов которого перевалили за 50 млн кубометров, из них 2,5 млн кубов прибыло за последние сутки, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Николая Жигулина.

Напомним, что по поручению губернатора Михаила Развожаева в Севастополе создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Всего в Севастополе к работам было привлечено 200 человек и 55 единиц техники. Очищено 260 ливневых решеток и 226 погонных метров лотков ливневой канализации. В адрес аварийных служб управляющих компаний поступило 77 обращений граждан, осуществлено 25 выездов. Телефон единой диспетчерской службы — 122.