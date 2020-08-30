script:
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Воду по графику в Симферополе начнут подавать не с 31 августа, а с 2 сентября

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 Воду по графику в Симферополе начнут подавать не с 31 августа, а с 2 сентября
Иллюстрация из открытых источников

Воду по графику в Симферополе начнут подавать не с 31 августа, а с 2 сентября

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:06 30.08.2020

В Симферополе перенесли второй этап ограничений подачи воды (подачу по графику утром и вечером) с 31 августа на ночь с 1-го на 2 сентября в связи с началом нового учебного года. Об этом сообщила глава администрации крымской столицы Елена Проценко.

В ночь с 31 августа на 1 сентября должен был стартовать второй этап: начало подачи воды по графику. Но все мы прекрасно понимаем, как важно собрать детей в школу и детский сад, отправить их на занятия чистыми и опрятными, в хорошем, праздничном настроении. Поэтому, в связи с подготовкой ко Дню знаний, было принято решение о переносе срока перехода ко второму этапу ограничения водоснабжения с 1 на 2 сентября, — отметила Елена Проценко.

По ее информации на территории всех образовательных учреждений Симферополя уже установлены дополнительные емкости (баки) для воды. Во дворах жилых домов, в микрорайонах их установят к 7 сентября (переход на более жесткий график – 2 часа утром и 2 час вечером).

Воду по графику в Симферополе начнут подавать не с 31 августа, а с 2 сентября

Комментарии для сайта Cackle

div:
Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.