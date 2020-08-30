Воду по графику в Симферополе начнут подавать не с 31 августа, а с 2 сентября

В Симферополе перенесли второй этап ограничений подачи воды (подачу по графику утром и вечером) с 31 августа на ночь с 1-го на 2 сентября в связи с началом нового учебного года. Об этом сообщила глава администрации крымской столицы Елена Проценко.

В ночь с 31 августа на 1 сентября должен был стартовать второй этап: начало подачи воды по графику. Но все мы прекрасно понимаем, как важно собрать детей в школу и детский сад, отправить их на занятия чистыми и опрятными, в хорошем, праздничном настроении. Поэтому, в связи с подготовкой ко Дню знаний, было принято решение о переносе срока перехода ко второму этапу ограничения водоснабжения с 1 на 2 сентября, — отметила Елена Проценко.

По ее информации на территории всех образовательных учреждений Симферополя уже установлены дополнительные емкости (баки) для воды. Во дворах жилых домов, в микрорайонах их установят к 7 сентября (переход на более жесткий график – 2 часа утром и 2 час вечером).