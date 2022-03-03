 Воду по Северо-Крымскому каналу подадут на восток полуострова

Северо-Крымский канал готовят к пуску днепровской воды. Как сообщает «Вести-Севастополь» , сейчас рабочие очищают русло канала от мусора. На насосных станциях производят наладку оборудования, устанавливают новые агрегаты, меняют трубопроводы.

В Кировском районе Крыма под Новопокровкой на насосную станцию привезли два новых двигателя. Сейчас на станции работает только один двигатель, способен прокачивать до 1,5 кубометра воды в секунду. В ближайшее время его, как и рядом стоящий агрегат, должны будут заменить, поскольку проработали они уже больше 50 лет.

Насосная станция должна заполнить Феодосийское водохранилище, чтобы обеспечить водой Судак, Феодосию и близлежащие населенные пункты на востоке полуострова. После этого гидроузел полностью отключат, подсоединят четыре новых насоса и заменят трубы, которые лежат здесь тоже больше 50 лет. А вот когда пустят воду из Днепра, пока точно не известно. Как заявили сотрудники республиканского комитета по водному хозяйству, это произойдёт только после того как проверят и отремонтируют все гидроузлы на Северо-Крымском канале.

Интересно, что в соцсетях появилось фото из Армянска – Северо-Крымский канал уже заполняется водой.

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