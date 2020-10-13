Воды больше не становится: в Севастополе введён режим повышенной готовности

В Севастополе введен режим повышенной готовности в связи с сокращением запасов воды, но по графику подавать ее пока не будут. Такое решение, сообщает «Севастопольская газета» , было принято 13 октября по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В настоящий момент запасы Чернореченского водохранилища составляют 16,8 млн куб. м воды. Если 7 млн куб.м — неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя, с учетом того, что до конца года серьезных осадков не ожидается, воды хватит на 81 день, — цитирует «СГ» и.о. вице-губернатора города Владимира Базарова.

На это губернатор Михаил Развожаев заметил, что «на уровне президента все решения приняты, правительством выделены необходимые суммы для решения проблемы».

Ряд первоочередных мероприятий — переброска воды из Кадыковского карьера — до 30 декабря, строительство Бельбекского водозабора — до 1 марта 2021 года. Переброска воды с Гасфорты — приступаем к работам со следующей недели, — заявил Михаил Развожаев.

В рамках первоочередных мер будут проведены работы по замене участков водоводов с большими потерями воды, а также геологические изыскания в целях поиска и оценки запасов подземных вод на территории Севастополя. Садовые товарищества переводятся на зимний режим подачи воды, ограничения по подаче воды в дома пока не вводятся, сообщила пресс-служба городского правительства.