Воды в Чернореченском водохранилище — на полтора года вперёд

В результате прошедших в июне проливных дождей Чернореченское водохранилище наполнилось до уровня 46 млн кубометров. По словам губернатора Михаил Развожаев, накопленный запас позволяет обеспечить город водой до осени 2022 года, то есть на полтора года вперед, даже если дождей больше вообще не будет.
Неделей раньше заместитель губернатора Николай Жигулин прогнозировал, что главный источник водоснабжения города — Чернореченское водохранилище — из-за дождей в ближайшее время наполнится водой до уровня 50 млн кубов. Максимальная заполняемость Чернореченского водохранилища составляет 60 млн кубометров воды. Из-за отсутствия снега и дождей к середине октября 2020 года запасы Чернореченского водохранилища составляли 16,8 млн куб.м воды. Учитывая, что 7 млн куб.м — это неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя, Севастополю оставалось воды на 81 день. Такая же ситуация сложилась и в конце 2014 года. Но тогда город выручили осадки. В зиму 2020-2021 года такого не было, — сообщает «Севастопольская газета».
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