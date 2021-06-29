Воды в Чернореченском водохранилище — на полтора года вперёд

Неделей раньше заместитель губернатора Николай Жигулин прогнозировал, что главный источник водоснабжения города — Чернореченское водохранилище — из-за дождей в ближайшее время наполнится водой до уровня 50 млн кубов. Максимальная заполняемость Чернореченского водохранилища составляет 60 млн кубометров воды. Из-за отсутствия снега и дождей к середине октября 2020 года запасы Чернореченского водохранилища составляли 16,8 млн куб.м воды. Учитывая, что 7 млн куб.м — это неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя, Севастополю оставалось воды на 81 день. Такая же ситуация сложилась и в конце 2014 года. Но тогда город выручили осадки. В зиму 2020-2021 года такого не было, — сообщает «Севастопольская газета».