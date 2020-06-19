Воды в Чернореченском водохранилище под Севастополем хватит до конца осени, но...

О том, что запасов воды в водохранилище хватит для того, чтобы обеспечивать бесперебойное снабжение города до конца осени, сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Сейчас директор «Водоканала» Перегуда Николай Болеславович сказал, что даже если ни одна капля воды не поступит в Чернореченское водохранилище, то до ноября город даже без ограничения трафика при текущем расходе будет водой обеспечен. Но мы понимаем, что у нас сейчас запас 30 млн кубов, а на тот же период прошлого года было 59 млн кубов. Фактически в два раза меньше. Сейчас беспрецедентные погодные условия – осадков фактически нет. Поэтому мы не должны жить в беспечности, а потом в момент оказаться в ситуации абсолютного дефицита воды, — цитирует пресс-служба чиновника.

По словам Врио Губернатора Севастополя, Правительство города прорабатывает варианты по недопущению такой ситуации.

Есть разные проекты. В частности, переброска воды из реки Коккозка. По этому проекту есть разные мнения. Институт биологии южных морей высказался о сложной экосистеме, которую не хотелось бы нарушать. Но они давали оценку старому проекту, который предполагал создание водохранилища. Сейчас мы рассматриваем новые технологии, когда при помощи ковша и насосов можно забирать воду с минимальным ущербом для природы. Речь об объемах порядка 15 млн кубов. Для Севастополя это было бы очень хорошее решение, — отмечает Михаил Развожаев.

Врио Губернатора Севастополя считает: подобный проект можно было бы реализовать в течение двух лет. Предварительные консультации уже проводились с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Кроме того, власти Севастополя рассматривают возможность использования воды из резервного водохранилища возле горы Гасфорта. В планах провести аудит всех законсервированных скважин для возможности их использования с применением современных технологий.

Также будет прорабатываться график подачи воды. Это не означает, что завтра воду будут давать по часам. Но такой вариант должен быть в «Красной папке». Если водохранилище не будет наполняться, в августе будем рассматривать такую возможность, — отметил врио Губернатора Севастополя.

Еще один способ экономить воду – провести глобальное обновление сетей «Водоканала».

Потери в сетях сейчас превышают 30%. Треть воды уходит через дырявые трубы, которые не менялись до 2014 года. За последние шесть лет были заменены более 60 км труб на более критических участках. Серьезно снижены потери. Начиная с этого года, в планах менять по 50 км труб, — говорит Михаил Развожаев.