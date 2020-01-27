Воды в Крыму хватит до лета. Ждем дожди

Водохранилища в Крыму заполнены на треть, воды хватит до июня. Это, если не пойдут дожди (снег). Об этом сообщил глава Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорь Вайль. Теоретически, регион будет с водой (еще раз повторим, надежда – на дожди). Тем более, что в настоящее время практически все доступные для использования водные ресурсы местного стока Крыма вовлечены в систему водообеспечения.

Обеспечение населенных пунктов Республики Крым водой осуществляется: из поверхностных водных объектов — 14 водохранилищ естественного стока и 8 водохранилищ, наполняемых из системы Северо-Крымского канала, а также из подземных источников. Водоснабжение Центрального, Северного и Западного Крыма осуществляется из подземных источников, дебет которых условно постоянен и не зависит от времени года. Дефицита водных ресурсов для водоснабжения населенных пунктов данных регионов нет. Источником питьевого водоснабжения ЮБК, городского округа Симферополь, Симферопольского, Бахчисарайского, Белогорского и частично Кировского районов являются речные воды. Наполнение водохранилищ напрямую зависит от водности рек, погодных условий и осадков. Водохранилища естественного стока наполнены на 37%. Данных полезных запасов воды, без учета притоков, достаточно для водоснабжения до июня текущего года, — уточнил Игорь Вайль.

По его словам, Госкомводхоз продолжает решать вопросы обеспечения гарантированного водоснабжения Керчи, Феодосии, Судака и населенных пунктов Ленинского района путем организации работ по переброске воды из Белогорского и Тайганского водохранилищ естественного стока по реке Биюк-Карасу протяженностью 79 км в Северо-Крымский канал, а также из Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского подземных водозаборов, с дальнейшей перекачкой ее в наливные водохранилища Восточного Крыма.

Из общей протяженности Северо-Крымского канала по территории Республики Крым (293 км) с 2014 года круглогодично в работе задействовано 147,7 км канала. Суммарный объем подачи вода из Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского подземных водозаборов в Северо-Крымский канал составляет 140 тыс. кубометров в сутки. Заполнение наливных водохранилищ продолжается в соответствии с утвержденными режимами.

О том, что ситуация с водоснабжением Крыма не критическая подтвердили и в Госсовете Республики. Ежесуточно крымчане расходуют почти полмиллиона кубометров воды. Об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель председателя Государственного совета РК Эдип Гафаров.

Ситуация с водой у нас не критическая. В водохранилищах Крыма 127 миллионов кубометров воды, а ежесуточный расход воды – 450 тысяч кубометров. У нас запасов воды хватит надолго, — подчеркнул он.

Депутат отметил, что уже сейчас наблюдается увеличение притоков в крымские водохранилища.

Начались притоки в водохранилища, примерно 250-260 тысяч кубометров в сутки. Скорее всего, это связано с таянием снегов в горах Крыма. Ничего критического в происходящем нет. На следующей неделе мы соберем специалистов для того, чтобы обсудить наши дальнейшие действия, — сообщил Эдип Гафаров.