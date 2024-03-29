Военнослужащий с позывным «Педагог» из Севастополя: «Трудимся на благо общего дела – Победы»

Российские военнослужащие ежедневно проявляют лучшие мужские качества при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Один из них – доброволец батальона «Тигр» с позывным «Педагог».

Я родился в семье военнослужащего. Как и все, ходил в детский сад и школу. После школы поступил в военно-морское училище, институт. Долгое время работал в селе учителем, преподавал мини-футбол в детско-юношеской спортивной школе. Ещё я занимался патриотической работой: вёл военно-патриотический кружок и руководил юнармейским отрядом, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя героя.

В зону спецоперации мужчина отправился добровольцем в составе батальона «Тигр».

Задачи у нас самые разные. Я горжусь нашим батальоном и ребятами, они работают на пять с плюсом. У нас есть штурмовые подразделения, своя артиллерия, бронегруппа, авиация. Трудимся на благо общего дела – Победы. И она очень скоро, мы прямо чувствуем. Мы точно не остановимся, – отмечает «Педагог».

За участие в специальной военной операции военнослужащий награждён медалью «За отвагу», Георгиевским крестом, орденом Мужества, медалями «За ратную доблесть» и «За участие в СВО».

Когда военнослужащий приехал в Севастополь, он встретился со школьницей Ульяной, которая шлёт подарки и письма на фронт. Ученица 42-й школы решила сделать подарок для бойцов ко Дню защитника Отечества. Она своими руками изготовила шоколадки и приложила к посылке трогательное письмо. Этот подарок ребятам передала гуманитарная миссия Севастопольского Благочиния

В Севастополе я приехал в 22-ю и в 42-ю школы. Волонтёры Севастополя передали нам подарки на 23 февраля, и в одной из коробочек были шоколадки и разные детские рисунки. В посылке было письмо, и, когда я начал его читать, честно, начал заикаться, письмо растрогало до слёз. Ребята только вернулись с позиций, а тут их ждёт сладкий подарок – очень вкусный шоколад, – говорит участник спецоперации.

Военнослужащий и школьница, хоть и никогда не видели друг друга, встретились, как старые друзья. Боец вспоминает, что, когда читал письмо, представлял сильную девочку, а при встрече увидел маленькую, хрупкую леди с невероятно большим сердцем.

Напомним, военнослужащим предоставляется порядка 15 федеральных и региональных льгот и гарантий, в том числе те, которые получают участники спецоперации: служебное жильё или компенсация за аренду жилья, страхование жизни и здоровья, кредитные и налоговые каникулы, дополнительные льготы и гарантии субъектов РФ и другие.

Для поступления на военную службу по контракту нужно подготовить следующие документы: автобиографию и анкету (форма размещена на сайте), паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении детей.

Пункт отбора находится по адресу ул. Коммунистическая, 3а, телефон: +7 (8692) 22-14-51.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя