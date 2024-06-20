Военнослужащий с позывным «Тимоха» из Севастополя — участник программ «Время героев» и «Служу Отечеству»

Российские военнослужащие ежедневно проявляют лучшие мужские качества при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Один из них – военнослужащий с позывным «Тимоха».

В зоне СВО я находился с мая 2022 года в течение года. Успешно в составе расчёта выполняли задачи на всех направлениях, начинали с правого берега Днепра в Херсонской области и закончили на Луганском и Донецком направлении, — рассказывает мужчина.

За успешное выполнение задач в зоне специальной военной операции военнослужащий награждён медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Сейчас «Тимоха» принимает участие в программе «Время героев», которую реализует Академия народного хозяйства и госслужбы по поручению Президента.

О программе я узнал, потому что смотрел послание Президента. Я из тех военнослужащих, которые пытаются следить за политической жизнью нашего государства. Всё, что наш Верховный главнокомандующий объявляет и инициирует, я воспринимаю в первую очередь для себя. Эти знания в дальнейшем помогут не только мне, но и моим подчинённым. В программе решил принять участие для расширения общего кругозора, а также чтобы в дальнейшем по мере возможности внести изменения и помочь государству, — отмечает он.

Также участник спецоперации проходит обучение в грантовом проекте «Служу Отечеству», который реализуется в Севастополе. На будущих встречах с молодёжью военнослужащий хочет научить ребят анализу.

Самое главное – нужно учиться и узнавать новое. Так мне всегда говорил отец, этому же я учу своих детей. Мне бы очень хотелось привить им тягу к знаниям. А ещё я бы очень хотел, чтобы молодые люди умели анализировать и критически воспринимали информацию, — заключил «Тимоха».

Напомним, военнослужащим предоставляется порядка 15 федеральных и региональных льгот и гарантий, в том числе те, которые получают участники спецоперации: служебное жильё или компенсация за аренду жилья, страхование жизни и здоровья, кредитные и налоговые каникулы, дополнительные льготы и гарантии субъектов РФ и другие.

Для поступления на военную службу по контракту нужно подготовить следующие документы: автобиографию и анкету (форма размещена на сайте), паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении детей.

Пункт отбора находится по адресу ул. Коммунистическая, 3а, телефон: +7 (8692) 22-14-51.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя