Военнослужащие и гражданский персонал ЧФ прошли ревакцинацию от COVID-19

В пресс-службе ЧФ сообщили: более семи тысяч военнослужащих и лиц гражданского персонала Черноморского флота прошли ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Вакцинопрофилактика проводится в соединениях и воинских частях ЧФ отечественным препаратом «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата, – отмечается в сообщении. — На Черноморском флоте работают мобильные прививочные бригады, которые проводят вакцинацию и ревакцинацию в пунктах постоянной дислокации воинских частей, на кораблях и общевойсковых полигонах. К повторной вакцинации привлечены военнослужащие и гражданский персонал воинских частей, получившие полный курс вакцинации до 1 апреля 2021 года.

Первая партия вакцины от коронавируса поступила на ЧФ в декабре 2020 года. В первую очередь прививался медперсонал госпиталя и военнослужащие дежурной службы территориального центра управления флота.