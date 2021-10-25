Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Военнослужащие и гражданский персонал ЧФ прошли ревакцинацию от COVID-19

crimeapress_news

verevo
Крым получил крупную партию вакцины от коронавируса
Фото: pxhere.com

Военнослужащие и гражданский персонал ЧФ прошли ревакцинацию от COVID-19

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:07 25.10.2021

В пресс-службе ЧФ сообщили: более семи тысяч военнослужащих и лиц гражданского персонала Черноморского флота прошли ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Вакцинопрофилактика проводится в соединениях и воинских частях ЧФ отечественным препаратом «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата, – отмечается в сообщении. — На Черноморском флоте работают мобильные прививочные бригады, которые проводят вакцинацию и ревакцинацию в пунктах постоянной дислокации воинских частей, на кораблях и общевойсковых полигонах. К повторной вакцинации привлечены военнослужащие и гражданский персонал воинских частей, получившие полный курс вакцинации до 1 апреля 2021 года.

Первая партия вакцины от коронавируса поступила на ЧФ в декабре 2020 года. В первую очередь прививался медперсонал госпиталя и военнослужащие дежурной службы территориального центра управления флота.

Военнослужащие и гражданский персонал ЧФ прошли ревакцинацию от COVID-19

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Новости Крыма сегодня

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.