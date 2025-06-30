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Военную ипотеку хотят запустить в 2026 году
фото: pikist.com

Военную ипотеку хотят запустить в 2026 году

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:33 30.06.2025

Запуск льготной ипотеки для бывших и действующих участников СВО состоится не ранее 2026 года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Поскольку бюджетный процесс связан всё-таки с календарным годом, в этом году, по крайней мере, с большой вероятностью, программа не будет запущена. Она должна быть продумана, подготовлена, просчитана. Вполне возможно, что со следующего года такое направление всё-таки будет запущено, — добавил депутат.

Руководитель ипотечного бюро и проекта «ЭлектроннаяСделка.РФ» Камила Фазлыева считает, что серьёзных изменений в части стоимости жилья от появления подобных программ не произойдёт.

Если в 2026 году будет актуален запуск программы для участников СВО, в условиях фокуса расходов госбюджета на иные приоритетные направления, ожидать роста субсидий в части ипотечного кредитования в тех объёмах, которые бы могли привести к повышению стоимости жилья, нет достаточных оснований, — сказала Камила Фазлыева в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала.

Также, по её мнению, необходимо учитывать, что многие военные уже приобрели недвижимость благодаря полученным субсидиям.

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Руководитель центра управления недвижимостью «Курмачёвы» Артём Курмачёв подчеркнул, что льготная ипотечная программа для участников СВО будет адресной, и это сразу сильно ограничивает круг заёмщиков по ней.

Глобальных изменений уровня цен из-за введения указанной ипотечной программы не предвидится, как и огромного всплеска интересантов. Да, несомненно, в определённый период спрос на недвижимость увеличится, однако рост будет незначительным и временным, — подытожил спикер.

источник: ЦИАН

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