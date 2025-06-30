Военную ипотеку хотят запустить в 2026 году

Запуск льготной ипотеки для бывших и действующих участников СВО состоится не ранее 2026 года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Поскольку бюджетный процесс связан всё-таки с календарным годом, в этом году, по крайней мере, с большой вероятностью, программа не будет запущена. Она должна быть продумана, подготовлена, просчитана. Вполне возможно, что со следующего года такое направление всё-таки будет запущено, — добавил депутат.

Руководитель ипотечного бюро и проекта «ЭлектроннаяСделка.РФ» Камила Фазлыева считает, что серьёзных изменений в части стоимости жилья от появления подобных программ не произойдёт.

Если в 2026 году будет актуален запуск программы для участников СВО, в условиях фокуса расходов госбюджета на иные приоритетные направления, ожидать роста субсидий в части ипотечного кредитования в тех объёмах, которые бы могли привести к повышению стоимости жилья, нет достаточных оснований, — сказала Камила Фазлыева в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала.

Также, по её мнению, необходимо учитывать, что многие военные уже приобрели недвижимость благодаря полученным субсидиям.

Руководитель центра управления недвижимостью «Курмачёвы» Артём Курмачёв подчеркнул, что льготная ипотечная программа для участников СВО будет адресной, и это сразу сильно ограничивает круг заёмщиков по ней.

Глобальных изменений уровня цен из-за введения указанной ипотечной программы не предвидится, как и огромного всплеска интересантов. Да, несомненно, в определённый период спрос на недвижимость увеличится, однако рост будет незначительным и временным, — подытожил спикер.

источник: ЦИАН