Военные пенсии могут вырасти с нового года

Этот показатель учитывает все ранее принятые решения об увеличении размера военных пенсий, в том числе решение о доиндексации военных пенсий на уровень фактической инфляции с 2025 года, – цитирует издание замминистра финансов Алексея Липаева.

По его словам, военные пенсии в следующем году будут проиндексированы одновременно с размером денежного довольствия с 1 октября 2026 года на 4 процента. Отмечается, что изменения затронут более 3,1 млн человек – это не только военные, но и сотрудники МВД, наркоконтроля, Росгвардии, ФСИН, пожарные и приставы. В случае принятия, федеральный закон вступит в силу 1 января.

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, инвалиды первой группы, летные экипажи гражданской авиации и работники угольной отрасли получат повышенные пенсии уже в ноябре, сообщал ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

источник: РИА Новости Крым