Прямо сейчас:
Главная | Крым и мир | Крым и Россия | Военные пенсии могут вырасти с нового года
Новости Республики

Военные пенсии могут вырасти с нового года

Опубликовал: КрымPRESS в Крым и Россия 14:00 23.10.2025

Пенсии бывших военных и силовиков могут вырасти с нового года. Как пишет Парламентская газета, законопроект, по которому военная пенсия теперь будет составлять 93,59% от размера денежного довольствия, принят Госдумой в первом чтении.

Этот показатель учитывает все ранее принятые решения об увеличении размера военных пенсий, в том числе решение о доиндексации военных пенсий на уровень фактической инфляции с 2025 года, – цитирует издание замминистра финансов Алексея Липаева.

По его словам, военные пенсии в следующем году будут проиндексированы одновременно с размером денежного довольствия с 1 октября 2026 года на 4 процента. Отмечается, что изменения затронут более 3,1 млн человек – это не только военные, но и сотрудники МВД, наркоконтроля, Росгвардии, ФСИН, пожарные и приставы. В случае принятия, федеральный закон вступит в силу 1 января.

Узнайте больше:  Крымский спорт между морем и материком

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, инвалиды первой группы, летные экипажи гражданской авиации и работники угольной отрасли получат повышенные пенсии уже в ноябре, сообщал ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 16

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x