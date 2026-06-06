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Военные за сутки над Севастополем сбили 58 БПЛА
фото: © РИА Новости . Сергей Мирный

Военные за сутки над Севастополем сбили 58 БПЛА

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:45 06.06.2026

Жилые дома и гражданские автомобили повреждены в Севастополе в результате атак ВСУ. Как сообщил утром в субботу губернатор города Михаил Развожаев, всего над городом за сутки военные уничтожили 58 воздушных целей.

За минувшие сутки в Севастополе 8 раз звучала воздушная тревога. Наши военные и мобильные огневые группы сбили 58 БПЛА, — проинформировал Развожаев в своем канале в МАКС.

По его данным, обошлось без пострадавших. К этому времени спасательная служба города зафиксировала точечные повреждения в семи многоквартирных и в шести частных домах. Кроме того, пострадал один автомобиль и один объект розничной торговли.

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В пятницу над Севастополем сбили 30 вражеских беспилотников, тревога объявлялась восемь раз. Утром в субботу город отбивал новую атаку ВСУ.

источник: РИА Новости Крым 

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