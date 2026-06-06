Военные за сутки над Севастополем сбили 58 БПЛА

За минувшие сутки в Севастополе 8 раз звучала воздушная тревога. Наши военные и мобильные огневые группы сбили 58 БПЛА, — проинформировал Развожаев в своем канале в МАКС.

По его данным, обошлось без пострадавших. К этому времени спасательная служба города зафиксировала точечные повреждения в семи многоквартирных и в шести частных домах. Кроме того, пострадал один автомобиль и один объект розничной торговли.

В пятницу над Севастополем сбили 30 вражеских беспилотников, тревога объявлялась восемь раз. Утром в субботу город отбивал новую атаку ВСУ.

источник: РИА Новости Крым