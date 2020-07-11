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Военных строителей, что проложат новый водовод «Белогорск – Симферополь», встречал Глава Крыма

Военных строителей, что проложат новый водовод «Белогорск – Симферополь», встречал Глава Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Водоснабжение Крыма 10:48 11.07.2020

Глава Крыма Сергей Аксёнов принял участие в торжественной встрече первого воинского эшелона для строительства водовода «Белогорск – Симферополь». Благодаря этому, в Симферопольское водохранилище будет поставляться до 50 тысяч кубометров воды в сутки.

Военных строителей, что проложат новый водовод «Белогорск – Симферополь», встречал Глава Крыма

2020 год оказался очень засушливым, в крымской столице образовался дефицит воды. Водохранилища, питающие город водой, заполнены всего на 30 процентов в общей сложности, и, хотя погодные условия частично исправили ситуацию, Правительство РК совместно с Правительством РФ разрабатывают ряд схем и механизмов водоснабжения на постоянной основе города Симферополя, — рассказал Глава Крыма.

Военных строителей, что проложат новый водовод «Белогорск – Симферополь», встречал Глава Крыма

Сергей Аксёнов выразил благодарность Правительству РФ и Министерству обороны РФ за оказанную помощь в обеспечении Симферополя водой.

Военных строителей, что проложат новый водовод «Белогорск – Симферополь», встречал Глава Крыма

Ранее я лично обратился к главе государства Владимиру Путину и Министру обороны РФ Сергею Шойгу за помощью по данному вопросу. И на сегодняшний день силами Министерства обороны выполняются строительные работы по прокладке трубы по временной схеме из Тайганского водохранилища в город Симферополь. Также благодарю заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова за личное участие в процессе. Задачи поставлены, уверен, что они будут выполнены в кратчайший срок. Министерство обороны, как всегда в сложной ситуации, приходит на помощь и в мирное время. Поручение Президента Российской Федерации выполнено в полном объеме, к работам приступили, — добавил Глава Республики.

Военных строителей, что проложат новый водовод «Белогорск – Симферополь», встречал Глава Крыма

По мнению Сергея Аксёнова, по итогу данной работы в Симферопольское водохранилище будет перебрасываться до 50 тысяч кубометров воды, что позволит практически в полном объеме закрыть потребность города и обеспечит жителей питьевой водой.

Военных строителей, что проложат новый водовод «Белогорск – Симферополь», встречал Глава Крыма

Фото: пресс-служба Главы РК.

Военных строителей, что проложат новый водовод «Белогорск – Симферополь», встречал Глава Крыма

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