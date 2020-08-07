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Военный самолет пролетел над головами пляжников в Крыму
Фото: ФБ

Военный самолет пролетел над головами пляжников в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:28 07.08.2020

У пляжников в Крыму вызвал и страх, и восторг пролёт бомбардировщика Су-24М. Видео свидетельствует красноречиво.

Уточним, инцидент произошел 5 августа, в районе Новофедоровки.

Можно согласиться с восторженным, «Уууу, ваще!». А можно вспомнить о запретах полетов на малой высоте над населенными пунктами и местами скопления людей. А если кто-то заговорит об опыте и мастерстве летчиков, есть не такой уж и древний пример с Су-27УБ и авиашоу на Скниловском аэродроме во Львове. Летчики были асами. А кончилось все страшной трагедией (77 погибших и 543 пострадавших). Да понятно все, Украина — не Россия и т.д. Но, ребята, проверено же: техника… она шуток и ухарства не любит.

Официального комментария о полете над пляжем от военных пока нет.

Впрочем подобные полеты в Крыму – НЕ РЕДКОСТЬ.

Военный самолет пролетел над головами пляжников в Крыму

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