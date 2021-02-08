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Военный учебный центр в КФУ им. В.И. Вернадского открыл цикл медицинской службы  

Военный учебный центр в КФУ им. В.И. Вернадского открыл цикл медицинской службы  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Образование в Крыму 20:22 08.02.2021

Глава Крыма вручил лейтенантские погоны курсантам Военного учебного центра.

Глава РК Сергей Аксёнов принял участие в открытии цикла медицинской службы Военного учебного центра ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Военный учебный центр находится на территории Медицинской академии С.И. Георгиевского Крымского федерального университета.

Военный учебный центр в КФУ им. В.И. Вернадского открыл цикл медицинской службы  

Выступая перед присутствующими, Сергей Аксёнов отметил, что открытие цикла медицинской службы Военного учебного центра – знаковое событие.

Два года назад ректор КФУ им. В.И. Вернадского Андрей Павлович Фалалеев обратился по просьбе студентов, их родителей и педагогов о необходимости создания подобного военно-учебного центра. Результатом этой просьбы стало соответствующее распоряжение Правительства Российской Федерации, и сегодня мы видим результаты, открывая цикл медицинской службы военного учебного центра, — сказал Глава Крыма.

Военный учебный центр в КФУ им. В.И. Вернадского открыл цикл медицинской службы  

Сергей Аксёнов выразил благодарность министру обороны РФ Сергею Шойгу за поддержку данной инициативы и всестороннюю помощь в деле становления цикла медицинской службы.

Мы рады, что КФУ стал первым среди высших учебных заведений Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, где открыта подготовка офицеров запаса медицинской службы. Уверен, это откроет для ребят новое окно возможностей и позволит на высоком профессиональном уровне отдать долг своей Родине – Российской Федерации, — уточнил Глава Республики.

Военный учебный центр в КФУ им. В.И. Вернадского открыл цикл медицинской службы  

Затем Сергей Аксёнов вручил курсантам лейтенантские погоны.

Военный учебный центр в КФУ им. В.И. Вернадского открыл цикл медицинской службы  

Военный учебный центр в КФУ им. В.И. Вернадского открыл цикл медицинской службы  

Фото: пресс-служба Главы РК.

Военный учебный центр в КФУ им. В.И. Вернадского открыл цикл медицинской службы  

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