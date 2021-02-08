Военный учебный центр в КФУ им. В.И. Вернадского открыл цикл медицинской службы  

Глава Крыма вручил лейтенантские погоны курсантам Военного учебного центра.

Глава РК Сергей Аксёнов принял участие в открытии цикла медицинской службы Военного учебного центра ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Военный учебный центр находится на территории Медицинской академии С.И. Георгиевского Крымского федерального университета.

Выступая перед присутствующими, Сергей Аксёнов отметил, что открытие цикла медицинской службы Военного учебного центра – знаковое событие.

Два года назад ректор КФУ им. В.И. Вернадского Андрей Павлович Фалалеев обратился по просьбе студентов, их родителей и педагогов о необходимости создания подобного военно-учебного центра. Результатом этой просьбы стало соответствующее распоряжение Правительства Российской Федерации, и сегодня мы видим результаты, открывая цикл медицинской службы военного учебного центра, — сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов выразил благодарность министру обороны РФ Сергею Шойгу за поддержку данной инициативы и всестороннюю помощь в деле становления цикла медицинской службы.

Мы рады, что КФУ стал первым среди высших учебных заведений Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, где открыта подготовка офицеров запаса медицинской службы. Уверен, это откроет для ребят новое окно возможностей и позволит на высоком профессиональном уровне отдать долг своей Родине – Российской Федерации, — уточнил Глава Республики.

Затем Сергей Аксёнов вручил курсантам лейтенантские погоны.

Фото: пресс-служба Главы РК.