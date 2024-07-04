Военный медик из Севастополя с позывным «Гусар»: «Я люблю свою страну»

После начала спецоперации в зоне боевых действий и в приграничных районах возникла острая потребность в медработниках. Тяжесть и опасность их труда сложно переоценить, как и то, что в любых условиях они сохраняют профессионализм, милосердие и желание помочь. Один из таких врачей – военный провизор с позывным «Гусар». Мужчина рассказывает, что в зоне спецоперации выполнял задачи в составе медицинского подразделения.

По образованию я военный провизор. Фактически я занимался обеспечением частей и подразделений, выполняющих задачи в зоне проведения СВО, необходимым медицинским имуществом, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя военного медика.

«Гусар» – один из 22 участников проекта «Служу Отечеству». На будущих встречах с молодёжью медик в первую очередь хотел бы донести ребятам важность своевременного сбора аптечек.

Очень важно в жизни рассчитывать и полагаться только на себя. Навыки оказания первой помощи и умелое использование аптечки в какой-то момент спасут жизнь вам и вашим близким. А ещё я хотел бы донести, что, если мы не будем защищать свою страну, будем защищать чужую. Вообще молодёжь у нас хорошая, я по роду деятельности уже общался с ребятами, в них наше будущее. Они сейчас не испытывают дефицита в информации, но необходимо всё, что где-то читаешь или видишь в интернете, анализировать и давать оценку. В этом смысле встречи с участниками спецоперации, людьми, кто стал свидетелем и активным участником этих событий, приобретают особую ценность, — отмечает «Гусар».

Напомним, военнослужащим предоставляется порядка 15 федеральных и региональных льгот и гарантий, в том числе те, которые получают участники спецоперации: служебное жильё или компенсация за аренду жилья, страхование жизни и здоровья, кредитные и налоговые каникулы, дополнительные льготы и гарантии субъектов РФ и другие. Для поступления на военную службу по контракту нужно подготовить следующие документы: автобиографию и анкету (форма размещена на сайте), паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении детей.

Пункт отбора находится по адресу ул. Коммунистическая, 3а, телефон: +7 (8692) 22-14-51.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя