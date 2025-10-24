Военный суд рассмотрит дело пяти жителей Крыма, планировавших захват власти

Уголовное дело в отношении пяти жителей Республики Крым, которых обвиняют в подготовке насильственного захвата власти, поступило в Южный окружной военный суд. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

Дело в отношении Куртнезирова, Тажибаева, Смедляева, Мустафаева, Аблаева поступило в суд, их обвиняют по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30 — ст. 278 (подготовка к насильственному захвату власти) УК РФ, — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, с августа 2023 года по февраль 2025-го в селе Джанкойского района Крыма обвиняемые, будучи участниками ячейки террористической организации, изучали экстремистскую литературу и обсуждали необходимость захвата государственной власти.

Их задержали сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

источник: ТАСС

голоса Оцените материал

Просмотры: 77