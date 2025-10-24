Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Военный суд рассмотрит дело пяти жителей Крыма, планировавших захват власти
Новости Республики
Военный суд рассмотрит дело пяти жителей Крыма, планировавших захват власти
источник фото: stocksnap.io

Военный суд рассмотрит дело пяти жителей Крыма, планировавших захват власти

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:25 24.10.2025

Уголовное дело в отношении пяти жителей Республики Крым, которых обвиняют в подготовке насильственного захвата власти, поступило в Южный окружной военный суд. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

Дело в отношении Куртнезирова, Тажибаева, Смедляева, Мустафаева, Аблаева поступило в суд, их обвиняют по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30 — ст. 278 (подготовка к насильственному захвату власти) УК РФ, — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, с августа 2023 года по февраль 2025-го в селе Джанкойского района Крыма обвиняемые, будучи участниками ячейки террористической организации, изучали экстремистскую литературу и обсуждали необходимость захвата государственной власти.

Узнайте больше:  Севастополец может отправиться за решётку на 7 лет - призывал к ракетному удару по Крымскому мосту

Их задержали сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

источник: ТАСС

голоса
Оцените материал
Просмотры: 77

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x