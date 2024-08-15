Военный врач с позывным «Динго» из Севастополя: «Я всегда там, где нужен»

Тысячи врачей, фельдшеров и санитаров несут службу в зоне спецоперации. Они работают в госпиталях и полевых медпунктах, эвакуируют раненых из-под огня, ухаживают и спасают жизни. Один из них – военный врач с позывным «Динго». Суммарно в зоне СВО военнослужащий находился около полутора лет.

Если говорить о задачах, то они были достаточно разноплановые. Как медик я выполнял задачи начиная от санитара-стрелка и заканчивая начальником госпиталя второго уровня. Работал в госпиталях первого уровня, работал на эвакуации, чем и сейчас время от времени занимаюсь. Ещё работал на стабилизационных пунктах, разворачивал стабилизационные пункты и госпитальные звенья. А так, если надо, с автоматом в руках могу в бой, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя военного врачв.

Из каждой командировки «Динго» привозит детские письма.

Я из каждой командировки стараюсь привозить письма, их уже накопилось там несколько десятков. Каждый собирает что-то свое, а я собираю детские письма и рисунки. Когда всё это закончится, я оформлю их в альбом и буду вспоминать, в каких ситуациях мне эти рисунки достались. Для меня поддержка наших детей очень важна. Это то, что меня ведёт здесь. Потому что в конце концов большая часть моей жизни уже миновала, а у них все ещё впереди, — говорит он.

Напомним, военнослужащим предоставляется порядка 15 федеральных и региональных льгот и гарантий, в том числе те, которые получают участники спецоперации: служебное жильё или компенсация за аренду жилья, страхование жизни и здоровья, кредитные и налоговые каникулы, дополнительные льготы и гарантии субъектов РФ и другие.

Для поступления на военную службу по контракту нужно подготовить следующие документы: автобиографию и анкету (форма размещена на сайте), паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении детей.

Пункт отбора находится по адресу ул. Коммунистическая, 3а, телефон: +7 (8692) 22-14-51

источник: пресс-служба Правительства Севастополя