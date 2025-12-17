Прямо сейчас:
источник фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

«Воины-ракетчики постоянно совершенствуют боевое мастерство и навыки» — Глава Крыма Сергей Аксёнов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:16 17.12.2025

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем Ракетных войск стратегического назначения.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечает личный состав и ветераны ракетных войск стратегического назначения.

В центре эмблемы этого рода войск расположен золотой щит, меч и стрелы − символ защиты нашей Родины, ее рубежей и суверенитета, символ неминуемого и сокрушительного возмездия для любого врага.

Сегодня на вооружении РВСН находятся современные ракетные комплексы, такие как «Тополь-М», «Ярс», «Орешник», «Авангард».

По словам нашего Президента, в следующем году встанет на боевое дежурство межконтинентальная тяжелая ракета «Сармат». Успешно прошли испытания межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник» с практически неограниченной дальностью полета.

Никакие, даже самые современные и перспективные системы ПРО не могут противостоять этому грозному оружию. Мы знаем, что оно в надежных руках. Воины-ракетчики постоянно совершенствуют боевое мастерство, оттачивают новые навыки, успешно выполняют поставленные задачи.

Поздравляю всех причастных с праздником, желаю здоровья, благополучия, новых успехов в служении Отечеству и нашей общей Победы! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

