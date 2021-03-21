Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Войска Южного военного округа проведут масштабные учения

crimeapress_news

реклама в крыму
Войска Южного военного округа проведут масштабные учения
Фот: пресс-служба ЮВО

Войска Южного военного округа проведут масштабные учения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:36 21.03.2021

Подразделения общевойсковых армий, армия ВВС и ПВО, Черноморский флот и Каспийская флотилия будут задействованы в совместных учениях в рамках контрольной проверки под руководством командующего Южным военным округом генерала армии Александра Дворникова. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

По данным пресс-службы, батальонные тактические группы проведут учения совместно с экипажами кораблей и эскадрильями оперативно-тактической, морской и армейской авиации. Также для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов будут привлечены подразделения морской пехоты, береговых и воздушно-десантных войск, дислоцированные на территории военного округа.

В контрольной проверке ЮВО участвуют войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии. Комиссии вышестоящих органов военного управления проверят укомплектованность и обеспеченность войск, их способность выполнить нормативы, установленные требованиями боевой и оперативной подготовки, — проинформировали в пресс-службе ЮВО.

Ранее командующий ЮВО обратил внимание на активизацию проведения странами НАТО и их ближайшими партнерами — Украиной и Грузией серии крупных морских учений. По его словам, на этих них отрабатывается также переброска американских войск и сил в страны Причерноморья, недалеко от Крыма и Кавказского побережья.

Войска Южного военного округа проведут масштабные учения

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.