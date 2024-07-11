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Волонтер из Ялты Вита Меняева будет сопровождать Военно-морской парад в Санкт-Петербурге
фото: пресс-служба администрации Ялты

Волонтер из Ялты Вита Меняева будет сопровождать Военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 21:52 11.07.2024

Вита Меняева из Ялты – единственная из Крыма в числе 100 лучших волонтеров конкурса «Послы Победы. Ленинград» будет сопровождать Военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Он состоится в День Военно-морского Флота 28 июля.

Для Виты этот день – семейный праздник. Ее отец – капитан 2-го ранга, военный водолазный специалист, дяди – выпускники нынешнего Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова. А старший брат сейчас учится там же на моряка-подводника. Юная ялтинка гордится своей военной династией, где помнят и чтут память прапрадеда – Сергея Васильевича Стрижака, погибшего в годы Великой Отечественной войны…

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🙏С победой в конкурсе Виту Меняеву поздравила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Желаю достойно представить полуостров и нашу Ялту на столь значимом мероприятии!, — сказала она. 

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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