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Волонтеры из российских регионов подключились к уборке грунта с мазутом в Севастополе
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Волонтеры из российских регионов подключились к уборке грунта с мазутом в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:07 30.01.2025

Участники проекта «Чистая Арктика» из Москвы, Иркутской, Калининградской, Нижегородской, Томской, Тульской областей присоединились в Севастополе к уборке грунта, загрязненного мазутом. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам встречи с уполномоченным партии «Единая Россия» по волонтерской работе при ЧС Игорем Кастюкевичем.

В настоящее время работают в районе Балаклавы. К нашим севастопольским активистам подключились участники проекта «Чистая Арктика» — это добровольцы из Иркутской, Калининградской, Нижегородской, Томской, Тульской областей и Москвы. Они приехали к нам, чтобы поделиться собственным опытом, а также перенять опыт по очистке галечных пляжей у наших спасателей и добровольцев — с тем, чтобы передать его другим, — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, Кастюкевич прибыл в Севастополь по поручению секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева, чтобы изучить, как работают активисты, которые заняты очисткой севастопольского побережья от мазута. С 14 января на пляжах не фиксируют новые выбросы мазута, поэтому городские службы и активисты сосредоточили силы на сборе и вывозе загрязненного грунта. Всего с 3 января, когда на прибрежной территории Севастополя выявили первые случаи загрязнения мазутом, вывезли свыше 600 тонн песка с нефтепродуктами.

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источник: ТАСС

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