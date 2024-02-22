Волонтеры «Центра развития Феодосии» и коллектив интерната собрали бойцам на СВО инструменты, рисунки и сладости

Волонтеры АНО «Центр развития Феодосии» и воспитанники Феодосийского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних к 23 февраля собрали для военных инструменты, рисунки и сладости. 2 бензопилы, шуруповерт, ГСМ, 10 туристических газовых плиток и баллончиков, термосы, праздничные рисунки и открытки отправятся бойцам в зону СВО на Запорожское направление.

Ко Дню защитника Отечества мы с командой решили присоединиться ко всем, кто передает на СВО нужные вещи, и собрали со своей стороны бойцам на СВО не только полезные подарки, которые помогут нашим военным в быту, но и такие, которые вызовут эмоции и создадут хоть небольшую, но атмосферу праздника – сладости, рисунки и открытки, – рассказывает руководитель АНО «Центр развития Феодосии» Евгений Игнатьев. – За помощью в подготовке рисунков мы обратились к ребятам городского реабилитационного центра, и для нас стало неожиданностью, когда коллектив интерната передал нам еще и бензопилы, шуруповерт и машинное масло. Это говорит о том, что сейчас все осознают, как важно вместе сплотиться ради общего дела и прилагают максимум усилий для нашей победы.