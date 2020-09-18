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«Волонтеры воды» в Симферополе начали «отрабатывать» первые адреса
Фото: voda-krym.ru

«Волонтеры воды» в Симферополе начали «отрабатывать» первые адреса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:33 18.09.2020

В Симферополе развернут волонтерский штаб по доставке воды маломобильным и возрастным группам населения. «Волонтеры воды» уже «отрабатывают» первые адреса.

На этой недели начали поступать первые заявки. Отработано десять адресов. В основном о помощи просят пожилые одинокие люди. Заявки поступали о доставке питьевой бутилированной воды. На поднос воды на верхние этажи заявок не поступало. На базе волонтерского штаба имеется достаточный запас питьевой бутилированной воды, которая предоставлена представителями социально-ориентированного бизнеса, — рассказала глава администрации Симферополя Елена Проценко.

По ее словам, в штабе «Волонтеры воды» зарегистрировались 300 добровольцев. Отметим и небольшой «перекос», на который пока молодые добровольцы не обращают внимание. Изначально речь шла о помощи одиноким, пожилым, больным людям по доставке воды в квартиру. Например, от бака на улице, или на верхние этажи…  Первые обращения — о бесплатной доставке питьевой бутилированной воды на дом. Главное, чтобы это не переросло в тенденцию «всеобщей халявы». Помните «коронавирусный карантин» и случаи типа, «мальчик, сгоняй в магазин за коньячком»…

«Волонтеры воды» в Симферополе начали «отрабатывать» первые адреса

«Волонтеры воды» в Симферополе начали «отрабатывать» первые адреса

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