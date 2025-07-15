Волонтеры Ялты вновь направляют спецтехнику на передовую

Везём катер парням на Днепр. Его нам передал житель города и пожелал, чтобы катер работал на фронте, нежели простаивал в гараже, — отметил волонтёр, руководитель проекта «Z гараж» Григорий Курочкин.

Специальные мотоциклы для эвакуации раненых доставят на Алёшкинский мост. Техника подготовлена под конкретные боевые задачи: мотоцикл с носилками — для транспортировки лежачих бойцов, мотоцикл с боковым креслом — для оператора противодронового прикрытия. Также отправляем одиночный мотоцикл.

Направят и критически важные запчасти для «УАЗ» одной из бригад, который волонтеры собрали и передали год назад. Сейчас машине требуются новый передний мост и коробка передач — везут необходимые детали, чтобы снова вернуть автомобиль в строй. Традиционно, укомплектовывают и самое необходимое — продукты и средства гигиены.

Из поездки на Донецкое направление волонтеры привезли на прицепе вышедший из строя внедорожник «УАЗ Патриот», который ранее помогал бойцам. Его комплексный ремонт в мастерских «Z гаража» — следующая серьезная задача, требующая времени и ресурсов.

Уже скоро выезжаем на Херсонское направление. Постараемся доставить всё максимально быстро, — добавил Григорий Курочкин.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта