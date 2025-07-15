Волонтеры Ялты вновь направляют спецтехнику на передовую

«Z гараж» и Благотворительный фонд «Боевое Братство Ялта-Юг» продолжают гуманитарную миссию. Ялтинские волонтёры, только что вернувшись с Донецкого направления, уже готовятся к срочному выезду в Херсон — загружают технику и гуманитарную помощь. На этот раз везут катер для Днепра. Переданный жителем Ялты катер отправится выполнять задачи на реке, сменив мирную службу на важную фронтовую работу.
Везём катер парням на Днепр. Его нам передал житель города и пожелал, чтобы катер работал на фронте, нежели простаивал в гараже, — отметил волонтёр, руководитель проекта «Z гараж» Григорий Курочкин.
Специальные мотоциклы для эвакуации раненых доставят на Алёшкинский мост. Техника подготовлена под конкретные боевые задачи: мотоцикл с носилками — для транспортировки лежачих бойцов, мотоцикл с боковым креслом — для оператора противодронового прикрытия. Также отправляем одиночный мотоцикл.
Направят и критически важные запчасти для «УАЗ» одной из бригад, который волонтеры собрали и передали год назад. Сейчас машине требуются новый передний мост и коробка передач — везут необходимые детали, чтобы снова вернуть автомобиль в строй. Традиционно, укомплектовывают и самое необходимое — продукты и средства гигиены.
Из поездки на Донецкое направление волонтеры привезли на прицепе вышедший из строя внедорожник «УАЗ Патриот», который ранее помогал бойцам. Его комплексный ремонт в мастерских «Z гаража» — следующая серьезная задача, требующая времени и ресурсов.
Уже скоро выезжаем на Херсонское направление. Постараемся доставить всё максимально быстро, — добавил Григорий Курочкин.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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