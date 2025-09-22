Волонтёры благоустроили Ливадию и Новый Херсонес

В Новом Херсонесе 20 сентября подвели итоги второго этапа гуманитарно-трудовой миссии «Ливадия». В работах участвовали 60 волонтёров и представителей общественных организаций из разных регионов России, в том числе бойцы студенческих отрядов Крыма.

Ливадия – это бесценный опыт, где молодые ребята своими руками восстанавливают то, что дорого всей России, и одновременно впитывают дух истории, культуры и традиций. Участие в миссии учит не только трудолюбию и дисциплине, но и любви к Родине, уважению к прошлому и готовности брать ответственность за будущее страны. Именно в таких проектах и формируется поколение, которое будет хранить и приумножать наше наследие, — прокомментировал заместитель руководителя Росмолодёжи Егор Литвиненко.

Участники второго этапа принимали участие в благоустройстве территории Ливадии и Ливадийского парка, облагораживании Хоры Херсонеса на Античном проспекте. Помимо благоустройства, для них провели лекции по истории, культуре и археологии, мастер-классы по ораторскому искусству, тайм-менеджменту и самодисциплине. В свободное время молодёжь посетила экскурсии по Ливадийскому дворцу, музеям Севастополя и древнему Херсонесу.

Второй этап гуманитарно-трудовой миссии завершён, и он показал, что у ребят из Российских студенческих отрядов и других молодёжных объединений общая цель — укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, воспитание любви к Родине и бережного отношения к истории Отечества. Мы уверены, что такие инициативы способствуют формированию истинного патриотизма и осознанию важности сохранения общенационального наследия!, — отметила Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Миссия «Ливадия» проходит в четыре заезда и продлится до 19 октября. Всего в ней примут участие более 350 человек.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

