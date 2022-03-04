Волонтёры будут помогать севастопольцам в голосовании по благоустройству

В Севастополе стартовал набор волонтеров для помощи в проведении голосования по благоустройству общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». К работе планируется привлечь более 100 добровольцев. Голосование будет проходить с 15 апреля по 31 мая на сайте
В прошлом году у нас сформировалась активная команда – ребята рассказывали о голосовании у торговых центров и в общественных местах, отвечали на вопросы горожан. В этом году мы планируем усилить команду добровольцев, чтобы вовлечь в голосование как можно больше севастопольцев, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Марину Слонченко.
Подать заявку желающие стать волонтерами могут до 31 марта по
Победителями прошлогоднего голосования стали четыре общественных пространства. Работы по их благоустройству пройдут в 2022 году. На эти цели уже направили 168 млн рублей.
Объекты расположены по следующим адресам:
- зеленая зона в районе дома №106 по проспекту Генерала Острякова;
- зеленая зона между домами №40 и №32 по проспекту Октябрьской Революции;
- зеленая зона в районе домов №47 и №49 на улице Федоровской в поселке Любимовка;
- сквер на улице Новикова в Балаклаве.
Напомним, в 2021 году Севастополь полностью выполнил программу благоустройства в рамках федерального проекта. Капитальный ремонт завершили на шести объектах, среди которых зеленая зона в районе дома № 141 по ул. Хрусталева, общественная территория возле дома №61 по ул. Горпищенко, скверы по ул. Паршина, Яна Гамарника, Генерала Мельника, а также сквер им П. Осипенко. Все эти пространства также выбрали жители города в ходе голосования.
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