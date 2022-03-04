Волонтёры будут помогать севастопольцам в голосовании по благоустройству

В Севастополе стартовал набор волонтеров для помощи в проведении голосования по благоустройству общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». К работе планируется привлечь более 100 добровольцев. Голосование будет проходить с 15 апреля по 31 мая на сайте https://92.gorodsreda.ru/ . Каждый житель Севастополя сможет выбрать из 34 общественных пространств, участвующих в отборе, те, которые необходимо благоустроить. Работы на объектах-победителях будут выполнены в 2023 году. Волонтерам предстоит не только информировать граждан, но и помогать им принять участие в голосовании с помощью специальных планшетов. Как отметила заместитель начальника управления по делам молодежи и спорта Марина Слонченко, добровольцем может стать любой житель города, единственное условие – это возраст старше 14 лет.

В прошлом году у нас сформировалась активная команда – ребята рассказывали о голосовании у торговых центров и в общественных местах, отвечали на вопросы горожан. В этом году мы планируем усилить команду добровольцев, чтобы вовлечь в голосование как можно больше севастопольцев, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Марину Слонченко.

Подать заявку желающие стать волонтерами могут до 31 марта по ссылке .

Победителями прошлогоднего голосования стали четыре общественных пространства. Работы по их благоустройству пройдут в 2022 году. На эти цели уже направили 168 млн рублей.

Объекты расположены по следующим адресам:

зеленая зона в районе дома №106 по проспекту Генерала Острякова;

зеленая зона между домами №40 и №32 по проспекту Октябрьской Революции;

зеленая зона в районе домов №47 и №49 на улице Федоровской в поселке Любимовка;

сквер на улице Новикова в Балаклаве.

Напомним, в 2021 году Севастополь полностью выполнил программу благоустройства в рамках федерального проекта. Капитальный ремонт завершили на шести объектах, среди которых зеленая зона в районе дома № 141 по ул. Хрусталева, общественная территория возле дома №61 по ул. Горпищенко, скверы по ул. Паршина, Яна Гамарника, Генерала Мельника, а также сквер им П. Осипенко. Все эти пространства также выбрали жители города в ходе голосования.

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