Волонтёры КФУ приняли участие в сборе гуманитарной помощи для Курской области

Народный фронт Республики Крым организовал сбор гуманитарной помощи для Курской области, в котором приняли участие и студенты Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского.

Сегодня мы отправляем вторую партию гуманитарной помощи в Курск, в штаб Народного фронта. Уже больше месяца там работает наша команда из Крыма – молодёжь Народного фронта, студенты Крымского федерального и Крымского инженерно-педагогического университетов. Это те ребята, которые не смогли остаться в стороне от трагедии, вызвались помочь. У них очень плотный график: работают по 12 часов, когда есть такая необходимость. Работа состоит в том, что они принимают груз, сортируют его, принимают продуктовые наборы, развозят их в пункты временного размещения беженцев. Они постоянно и непосредственно подключены к гуманитарной миссии. Мы видим, что помощь наших крымских ребят действительно необходима. Там, где нужны руки, там, конечно же, сразу же появляется молодёжь, и молодёжь Крымского федерального университета – в первую очередь, – рассказала глава регионального исполкома Народного фронта в Республике Крым Алла Вертинская.

По её словам, помощь регулярно оказывается как мирному населению, так и военнослужащим, участникам специальной военной операции.

Я решила вступить в Народный фронт, потому что увидела ролики о Курске, увидела, как ребята помогают, затем узнала о деятельности Народного фронта. Меня зацепило, заинтересовало. Конечно, я знала и понимала, что нужно и важно помогать людям, но захотелось так сильно именно сейчас, душевно и эмоционально потянуло к этой деятельности, – поделилась участница Народного фронта, студентка третьего курса факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В. И. Вернадского Марина Бойко.

Направляемый груз диктуется, прежде всего, потребностями участников СВО и мирных жителей. Так, в этот раз для жителей Курской области студенты-волонтёры подготовили не только продукты питания, но также предметы первой необходимости и личной гигиены, одеяла и подушки, бытовую технику и даже огнетушители.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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