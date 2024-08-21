Волонтёры Крыма укрывают сетями защитные позиции черноморского побережья

Одна из рекордных заявок в Народный фронт более чем на 60 маскировочных сетей поступила от защитников крымского берега. Чтобы помочь защитить наших ребят и обезопасить их позиции объединились молодежь, женщины и бабушки из разных волонтерских движений.

Уже на протяжении нескольких месяц помощь защитникам Крыма остается одним из важных направлений проекта «Народный фронт. Вся для победы!». Мы не уменьшаем поддержку нашим крымских бойцов в зоне СВО, но стараемся находить новые возможность, чтобы помочь тем ребятам, которые готовы в любой момент отразить вражескую атаку на Крым, — рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

Команда крымского Молодежного крыла Народного фронта вместе со студентами симферопольских колледжей и крымских ВУЗов в летние каникулы помогли сплести несколько сетей для бойцов. Сейчас сети активно плетут мастерицы движения «Твори добро», среди которых много пожилых крымчанок. Сети плетут с молитвами и освещают, прежде чем передать нашим ребятам.

Первая партия сетей уже передана бойцам на позиции, десятки сетей плетутся прямой сейчас. Защитники Крыма от всей души благодарят жителей полуострова за поддержку и готовы отражать все атаки врага.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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