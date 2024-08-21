Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Волонтёры Крыма укрывают сетями защитные позиции черноморского побережья
актуально в республике
Волонтёры укрывают сетями защитные позиции черноморского побережья
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Волонтёры Крыма укрывают сетями защитные позиции черноморского побережья

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:08 21.08.2024

Одна из рекордных заявок в Народный фронт более чем на 60 маскировочных сетей поступила от защитников крымского берега. Чтобы помочь защитить наших ребят и обезопасить их позиции объединились молодежь, женщины и бабушки из разных волонтерских движений.

Уже на протяжении нескольких месяц помощь защитникам Крыма остается одним из важных направлений проекта «Народный фронт. Вся для победы!». Мы не уменьшаем поддержку нашим крымских бойцов в зоне СВО, но стараемся находить новые возможность, чтобы помочь тем ребятам, которые готовы в любой момент отразить вражескую атаку на Крым, — рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

Команда крымского Молодежного крыла Народного фронта вместе со студентами симферопольских колледжей и крымских ВУЗов в летние каникулы помогли сплести несколько сетей для бойцов. Сейчас сети активно плетут мастерицы движения «Твори добро», среди которых много пожилых крымчанок. Сети плетут с молитвами и освещают, прежде чем передать нашим ребятам.

Узнайте больше:  В строящемся корпусе крымского санатория «Днепр» завершаются монолитные работы

Первая партия сетей уже передана бойцам на позиции, десятки сетей плетутся прямой сейчас. Защитники Крыма от всей души благодарят жителей полуострова за поддержку и готовы отражать все атаки врага.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

Просмотры: 17

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: люди в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
люди в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.