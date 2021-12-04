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«Волшебный казан: в Москве представили лучшие блюда тюркоязычных народов
автор фото: Амина Кубанова

«Волшебный казан»: в Москве представили лучшие блюда тюркоязычных народов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:03 04.12.2021

Фестиваль кухни тюркоязычных народов «Волшебный казан» представил гастрономическую культуру азербайджанцев, башкир, гагаузов, карачаево-балкарцев, кумыков, крымских татар, якутов, татар, казахов, киргизов, узбеков и тувинцев. Мероприятие проходило как в очном, так и в online-формате.

Программа гастрофестиваля была насыщенна –  можно было не только узнать главные блюда 12 народов России и Ближнего Зарубежья, но и научиться их готовить. Кроме того, гостей ждал концерт этнических исполнителей и коллективов, мастер-классы, интеллектуальная игра на знание  истории и культуры и, конечно же, различные угощения.  Самые смелые мужчины смогли сразиться в двух кулинарных поединках.  Кто-то старался лучше всех раскатать тесто для хычина (лепешка с начинкой), а кто-то слепить курзе. Впрочем, возможность научиться готовить особенные блюда и разнообразить свой ежедневный рацион в этот день была не только у сильного пола. Все  желающие также смогли освоить азы национальных танцев, — отмечают организаторы события.

В следующем году «Волшебный казан» планируют не только повторить, но и расширить его программу. Об этом рассказала руководитель проекта Хафиза Чотчаева. Организатором мероприятия выступил фонд «Эльбрусоид» при поддержке Правительства Москвы в лице Комитета общественных связей и молодежной политики.

"Волшебный казан": в Москве представили лучшие блюда тюркоязычных народов

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