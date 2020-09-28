Вопрос на миллион и больше: продлят ли льготную ипотеку под 6,5% на 2021 год?

Ипотека с государственной поддержкой, отмечают эксперты GiperNN , стала одной из наиболее эффективных мер помощи сфере жилищного кредитования и строительной отрасли в период пандемии коронавируса. Решение компенсировать из бюджета недополученные доходы банков, чтобы они выдавали россиянам займы под 6,5%, президент РФ Владимир Путин принял в апреле.

Программа, действующая до 1 ноября, оказалась очень успешной: она позволила более чем 150 тысячам семей улучшить жилищные условия и вместе с этим привлечь в отрасль 500 млрд рублей. 24 сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о существующих планах по продлению льготной ипотеки, но уточнил, что окончательное решение будет принято ближе к ноябрю.

Сохранится ли у россиян возможность получить жилищный кредит под 6,5% в 2021 году и от чего зависит будущее дешевой ипотеки в нашей стране?

Беспрецедентные показатели

Август 2020 года оказался самым продуктивным месяцем с точки зрения выдачи жилищных кредитов за всю историю российского ипотечного рынка. По данным аналитиков ДОМ.РФ и Frank RG, заемщики подписали 148 тысяч договоров и получили 375 млрд рублей на решение квартирного вопроса. Таким образом, сумма выданных нашим согражданам заемных средств выросла на 59% по сравнению с августом 2019 года.

Мы видим, что ипотечный рынок полностью восстановился от негативных последствий пандемии коронавируса. Это произошло благодаря восстановлению потребительской уверенности граждан и реализации программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, — отмечает руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.



По словам эксперта, на ипотеку по сниженной ставке в последнем месяце лета пришлось более 90% всех кредитов на первичном рынке. Суть этой программы заключается в том, что банки кредитуют заемщиков, приобретающих первичное жилье, под 6,5%. Недополученный из-за снижения ставок доход им компенсирует государство. Оператором программы, в которой участвуют 58 банков и три некредитные организации, выступает ДОМ.РФ.

Изменения программы

По данным на 24 сентября, в России по программе льготной ипотеки было выдано более 160 тысяч жилищных кредитов примерно на 450–460 млрд рублей. Предполагается, что к ноябрю их число возрастет до 300 тысяч, благодаря чему россияне смогут приобрести около 15 млн кв. м. нового жилья.

С момента запуска программа претерпела серьезные изменения. Во-первых, была увеличена максимальная стоимость жилья, на покупку которого можно было оформить льготную ипотеку. Если на старте цена объектов ограничивалась 3 млн рублей для регионов и 8 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, то в конце июня этот лимит вырос до 6 млн рублей в субъектах РФ и до 12 млн рублей — в столицах.

В начале августа власти также снизили первоначальный взнос по льготным жилищным кредитам с 20% до 15%. Планируется, что этот шаг позволит накопить необходимую сумму большему количеству заемщиков, чтобы они успели принять участие в программе до 1 ноября.

Эффект и перспективы

Коммерческий директор строительной компании «Концерн РУСИЧ» (Москва) Александр Козлов считает, что льготные ипотечные кредиты сыграли значимую роль в восстановлении рынка недвижимости после вызванного пандемией и COVID-ограничениями спада.

Безусловно, субсидированная государством ипотека положительно отразилась на динамике продаж. Сразу после ее анонсирования многие покупатели стали активно интересоваться квартирами, а те, у кого уже была одобрена ипотека на старых условиях, поспешили перекредитоваться под более низкий процент. Об успешном старте льготного ипотечного кредитования говорит высокий прирост сделок на первичном рынке по итогам летних месяцев. А вот на вторичном рынке, где инструменты льготной ипотеки не применимы, до сих пор предпосылок к росту не наблюдается, — говорит коммерческий директор «Концерн РУСИЧ» Александр Козлов.

По его словам, с запуском льготной ипотеки увеличилась площадь приобретаемых лотов, спрос с однокомнатных квартир переместился на двухкомнатные, а с повышением стоимости квадратного метра — со студий перешел на однушки.

Сооснователь ГК A3F Group, эксперт по недвижимости (Москва) Александр Дужников заявил, что большинство ипотечных покупателей смотрят на новостройки как раз благодаря самой низкой в истории России ставке. Если же ставка по займам поднимется выше 10%, то россияне вполне могут переключить свой интерес на более дешевые квадратные метры вторичного рынка, не исключает он:

По государственной программе субсидирования мы можем получить самую низкую ставку по ипотеке в истории России. Эта инициатива государства привлекла огромное количество покупателей, которые задумывались о покупке квартиры в ближайшие несколько лет.

За и против продления

Одними из первых с инициативой субсидировать ставки и дальше — в 2021 году — в конце июня выступили депутаты Госдумы. Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял о целесообразности такого решения и намерениях обсудить данный вопрос с Центробанком. К слову, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отмечала высокую эффективность ипотеки с господдержкой и готовность поддержать ее продление, если правительство примет положительное решение о выделении денежных средств.

В начале июля заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин заявил, что в стране уже действуют «беспрецедентные условия» для покупки недвижимости и говорить о продлении программы ипотеки с господдержкой попросту не корректно:

Ничего не надо ждать, а нужно сегодня идти и улучшать свои жилищные условия.

Аналогичное мнение высказывал и замминистра финансов Алексей Моисеев, отмечая антикризисный характер программы:

Это не может носить характер долгосрочной меры, которая будет оказывать системную поддержку.

Моисеев пояснил, что в противном случае возникла бы слишком серьезная нагрузка на федеральный бюджет и значительно выросли риски.

Однако чуть позже зампред правительства Марат Хуснуллин допустил возможность пролонгации действия ипотеки под 6,5%. А в конце сентября вице-премьер уже заявил о готовности Правительства РФ поддержать продление программы. Вопрос на сколько и на каких условиях, пока остается открытым.

Мы изучим результаты предыдущей работы, рассмотрим возможности бюджета, все взвесим и к ноябрю вернемся к теме продления программы льготной ипотеки еще раз, — заявил Марат Хуснуллин.



По мнению гендиректора Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николая Алексеенко, от кредитования под низкий процент выигрывают не только покупатели квартир, но и девелоперы. Если продлить программу хотя бы до мая 2021 года, объясняет эксперт, застройщики смогут ускорить вывод на рынок новых проектов, которые ранее хотели отложить до лучших времен.

Многие предприниматели и чиновники говорят о пользе льготной ипотеки для населения и бизнеса, указывая на целесообразность ее продления как минимум до 2022 года. Возможно, правительство прислушается к их мнению и увеличит финансирование программы. Но на запрос корреспондента GiperNN о возможности распространения ипотеки под 6,5% на 2021 год в госкомпании ДОМ.РФ ответили, что пока такой информации не поступало. А значит, у желающих решить свой квартирный вопрос с минимальными затратами наверняка осталось чуть более месяца: срок действия программы льготной ипотеки по-прежнему ограничен 1 ноября 2020 года.

Источник: GiperNN

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