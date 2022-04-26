Вопрос на перспективу: как новый закон изменит сроки капремонта домов?

Устранять недоработки, допущенные во время капитального ремонта многоквартирных домов, подрядчики теперь будут быстрее, полагает зампред комитета ТПП России по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев. Это станет возможным, сообщают Аргументы и Факты , после вступления в силу принятых поправок в Жилищный кодекс. Суть новаций смотрится не слишком значительной: если раньше представители муниципалитета и собственников составляли акты и приеме работ, то теперь они их будут только подписывать. Или не подписывать, если подрядчики плохо сделали свою работу.

Ранее сроки и процедуры не регламентировались, что вызывало проволочки со стороны муниципалитетов и собственников согласовывать акты приемки и даже отказы подписывать их, — говорит Дмитрий Гордеев. — В результате региональные операторы не могли принять работы и рассчитаться с подрядчиками. Если результаты работ по капремонту окажутся хуже ожидаемых, то муниципалитеты и представители собственников в доме будут обязаны не отказываться подписывать акты, а фиксировать при их оформлении имеющиеся недостатки. Полагаю, что это ускорит устранение подрядчиками недостатков или оспаривание претензий. Кроме того, станет проще зафиксировать спорные объекты. В итоге уровень защиты прав и законных интересов собственников будет повышен.

Поправки в закон вступят в силу в марте 2023 года, до этого времени регионы должны разработать свои нормативные акты, без которых новые нормы работать не смогут.

Источник: Аргументы и Факты