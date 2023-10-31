Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Суды Крыма | Вор в Керчи «специализировался» по мобильникам. Взял паузу в своем «ремесле» на два года
актуально в республике
Вор в Керчи «специализировался» по мобильникам. Взял паузу в своем «ремесле» на два года
Иллюстрация: ВК

Вор в Керчи «специализировался» по мобильникам. Взял паузу в своем «ремесле» на два года

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 13:00 31.10.2023

В Керчи в колонию строгого режима отправился местный житель за серию краж телефонов.

Судом установлено, что в начале января текущего года в течение двух дней злоумышленник у 4 потерпевших украл 4 мобильных телефона и денежные средства, причинив ущерб на общую сумму около 30 тыс. рублей, — рассказали в прокуратуре.

Действия злоумышленника пресечены работниками полиции.

Узнайте больше:  В Верховном Суде Республики Крым состоялся чемпионат по судебным дебатам среди студентов

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил осужденного к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы с ограничением свободы на 9 месяцев. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: суды в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
суды в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.