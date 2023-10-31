Вор в Керчи «специализировался» по мобильникам. Взял паузу в своем «ремесле» на два года

В Керчи в колонию строгого режима отправился местный житель за серию краж телефонов.

Судом установлено, что в начале января текущего года в течение двух дней злоумышленник у 4 потерпевших украл 4 мобильных телефона и денежные средства, причинив ущерб на общую сумму около 30 тыс. рублей, — рассказали в прокуратуре.

Действия злоумышленника пресечены работниками полиции.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил осужденного к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы с ограничением свободы на 9 месяцев. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.