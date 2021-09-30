Воровал виноград «с размахом». Инспекторы ГИБДД удивились, открыв багажник авто феодосийца

Инспекторы ГИБДД задержали житель Феодосии. Мужчина подозревается в краже винограда с полей местного предприятия.

Поздним вечером в районе пгт. Щебетовка сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль ВАЗ-21061 под управлением 41-летнего местного жителя. При проверке документов и осмотре автомобиля полицейские обнаружили в салоне и багажнике машины 25 мешков с виноградом. Объяснить происхождение сельхозпродукции мужчина не смог. Инспекторами ГИБДД на место вызвана следственно-оперативная группа, — рассказали в МВД по РК.

Полицейские установили, что злоумышленник путем свободного доступа пытался украсть виноград с полей, принадлежащих местному винно-коньячному заводу. Однако похищенным в количестве около 900 кг распорядиться по собственному усмотрению не успел. Как пояснил злоумышленник, похищенное он планировал использовать для дальнейшего кустарного изготовления вина.

Отделом дознания ОМВД России по г. Феодосии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.