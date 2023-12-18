Воровские «гастроли» в Алуште прервала полиция

В Алуште оперативники уголовного розыска раскрыли серию краж из частных домовладений.

В ОМВД России по г. Алуште поступили 3 заявления от местных жителей 32, 60 и 69 лет о совершении краж из их частных домовладений. Во всех случаях заявители отмечали отсутствие следов взлома. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составила более 300 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из ОМВД России по г. Алуште задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний житель Сакского района, ранее неоднократно судимый за совершение преступлений имущественного характера, — сообщили в МВД по РК.

Установлено, что злоумышленник арендовал квартиру в Алуште. Методом подбора ключей к дверным замкам проникал на территории частных домовладений жителей города-курорта и близлежащих населенных пунктов. Похищал ювелирные изделия и денежные средства. Оперативниками по месту временного проживания подозреваемого изъята часть похищенных драгоценностей. Остальное полицейские выявили в домовладении приятеля фигуранта в Симферопольском районе.

Следователем ОМВД России по г. Алуште по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточнили в МВД по РК, уже установлена причастность задержанного еще к 4 аналогичным эпизодам на территории полуострова.

Фото: МВД по РК.