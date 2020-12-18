Восемь десятков заразившихся. COVID-19 в Севастополе

По состоянию на утро 18 декабря в Севастополе зарегистрировано 80 новых случаев заболевания COVID-19.

18 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – люди в возрасте от пяти до 88 лет. 82 человека выписаны после выздоровления. Скончались двое в возрасте от 83 до 88 лет. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 5682 человека. В настоящий момент выздоровели 5315 человек, 187 умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 160 человек, в отделении для лечения пациентов болеющих в легкой форме – 182. На амбулаторном лечении – 8 человек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Под наблюдением находится 576 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07. Единый федеральный номер по COVID-19: 122.