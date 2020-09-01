Восемь городов Крыма — в топ-10 популярных для отдыха с детьми на осенних каникулах

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснил, какие города наиболее популярны для путешествий во время осенних школьных каникул.

Ялта, Алушта, Севастополь, Феодосия, Судак, Евпатория, Алупка, Мисхор в Крыму, а также Сочи и Анапа в Краснодарском крае составили десятку городов для осеннего отдыха с детьми в этом году. Туристы бронируют отдых с детьми осенью на море на период от 6,9 до 11,6 ночей и потратят на проживание от 1,2 до 2,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Феодосии, дороже — Ялте, — сообщили в пресс-службе сервиса.