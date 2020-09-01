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Восемь городов Крыма - в топ-10 популярных для отдыха с детьми на осенних каникулах
фото: pxhere.com

Восемь городов Крыма — в топ-10 популярных для отдыха с детьми на осенних каникулах

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 10:55 01.09.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснил, какие города наиболее популярны для путешествий во время осенних школьных каникул.

Ялта, Алушта, Севастополь, Феодосия, Судак, Евпатория, Алупка, Мисхор в Крыму, а также Сочи и Анапа в Краснодарском крае составили десятку городов для осеннего отдыха с детьми в этом году. Туристы бронируют отдых с детьми осенью на море на период от 6,9 до 11,6 ночей и потратят на проживание от 1,2 до 2,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Феодосии, дороже — Ялте, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Список составлен по данным оплаченных заявок жилья туристами с детьми для проживания с 1 по 31 октября 2020 года.

Десятка популярных городов для отдыха с детьми осенью:

  1. Ялта — 2 596,8 рублей / 9,09 ночи*
  2. Сочи — 1 949,4 рублей / 11 ночей
  3. Алушта — 1 647,6 рублей / 9,7 ночи
  4. Севастополь — 2 121,8 рублей / 6,9 ночи
  5. Феодосия — 1 247,7 рублей / 9,2 ночи
  6. Судак — 2 150,2 рублей / 10,4 ночи
  7. Евпатория — 1 513,3 рублей / 11,2 ночи
  8. Алупка — 2 388,5 рублей / 10,3 ночи
  9. Анапа — 1 294,1 рублей / 11,6 ночи
  10. Мисхор — 2 135,7 рублей / 9,9 ночи
* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток

Восемь городов Крыма - в топ-10 популярных для отдыха с детьми на осенних каникулах

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