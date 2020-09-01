Восемь городов Крыма — в топ-10 популярных для отдыха с детьми на осенних каникулах

Российский сервис бронирования жилья для отдыха
Ялта, Алушта, Севастополь, Феодосия, Судак, Евпатория, Алупка, Мисхор в Крыму, а также Сочи и Анапа в Краснодарском крае составили десятку городов для осеннего отдыха с детьми в этом году. Туристы бронируют отдых с детьми осенью на море на период от 6,9 до 11,6 ночей и потратят на проживание от 1,2 до 2,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Феодосии, дороже — Ялте, — сообщили в пресс-службе сервиса.
Список составлен по данным оплаченных заявок жилья туристами с детьми для проживания с 1 по 31 октября 2020 года.
Десятка популярных городов для отдыха с детьми осенью:
- Ялта — 2 596,8 рублей / 9,09 ночи*
- Сочи — 1 949,4 рублей / 11 ночей
- Алушта — 1 647,6 рублей / 9,7 ночи
- Севастополь — 2 121,8 рублей / 6,9 ночи
- Феодосия — 1 247,7 рублей / 9,2 ночи
- Судак — 2 150,2 рублей / 10,4 ночи
- Евпатория — 1 513,3 рублей / 11,2 ночи
- Алупка — 2 388,5 рублей / 10,3 ночи
- Анапа — 1 294,1 рублей / 11,6 ночи
- Мисхор — 2 135,7 рублей / 9,9 ночи
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