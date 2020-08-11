Восемь курортных городов Крыма — в десятке самых дешевых в «бархатный сезон»

Российский сервис бронирования жилья
Феодосия, Евпатория, Алушта, Судак, Ялта, Севастополь, Алупка и Саки в Крыму, а также Сочи и Анапа в Краснодарском крае составили десятку самых бюджетных курортов на «бархатный сезон». Туристы бронируют отдых на море осенью на период от 8,8 до 12,2 ночи и потратят на проживание от 1 до 1,3 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдых осенью на море — в Анапе, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами на период с 1 сентября по 31 октября 2020 года.
Десять самых дешевых курортов осень 2020:
- Феодосия — 1092 рубля / 10,37 ночи*
- Сочи — 1173 рубля / 10,64 ночи
- Евпатория — 1143 рубля / 12,16 ночи
- Алушта — 1102 рубля / 10,27 ночи
- Судак — 1208 рублей / 10,12 ночи
- Анапа — 1018 рублей / 11,15 ночи
- Ялта — 1247 / 9,78 ночи
- Севастополь — 1174 рубля / 8,79 ночи
- Алупка — 1268 рублей / 10,51 ночи
- Саки — 1085 рублей / 11,49 ночи
*Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей
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