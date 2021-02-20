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Восемь новых автобусов вышли на маршрут №49 в Симферополе
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Восемь новых автобусов вышли на маршрут №49 в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 20:30 20.02.2021

20 февраля на маршрут №49 «Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского – Марьино» в Симферополе вышли 8 автобусов марки ПАЗ. Об этом сообщила начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Анастасия Волкова.

В рамках поручения Главы Республики Крым Сергея Аксёнова проработан вопрос о выпуске с 20 февраля на 49 маршрут «Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского – Марьино» 8 новых комфортабельных автобусов марки ПАЗ. Также принято решение по усилению маршрута №88 «Каменка – посёлок Кирпичный» дополнительным автобусом, – рассказала Анастасия Волкова.

Она также добавила, что весь новый подвижной состав оборудован видеокамерами, кондиционерами, спутниковой системой ГЛОНАСС и валидаторами. В том числе, в автобусах имеются пандусы и место для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Напомним, что в рамках поручения Главы РК Сергея Аксёнова на муниципальные маршруты Симферополя закуплено порядка 100 автобусов.

Восемь новых автобусов вышли на маршрут №49 в Симферополе

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