Восемь севастопольцев получат деньги на открытие собственного дела

При поддержке Кадрового центра Севастополя участники программы господдержки в организации предпринимательской деятельности разработали и успешно защитили свои бизнес-планы. Теперь они получат по 200 тысяч рублей на запуск собственного дела.

Средства можно направить на аренду помещения, покупку оборудования, материалов и другие стартовые расходы.

Начинающие предприниматели выбрали следующие направления:

кузовной ремонт и детейлинг автомобилей;

услуги детского центра развития;

бюро недвижимости;

образовательный центр;

сопровождение винной индустрии Крыма и продажа сопутствующих аксессуаров.

Программа господдержки в организации предпринимательской деятельности направлена на развитие малого бизнеса и реализуется в рамках нацпроекта «Кадры», способствующего созданию новых рабочих мест.

Подробнее можно узнать в Кадровом центре по адресу ул. Руднева, 40, тел.: +7 (8692) 66-22-92

источник: пресс-служба Правительства Севастополя