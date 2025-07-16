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Восемь севастопольцев получат деньги на открытие собственного дела
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Восемь севастопольцев получат деньги на открытие собственного дела

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:43 16.07.2025

При поддержке Кадрового центра Севастополя участники программы господдержки в организации предпринимательской деятельности разработали и успешно защитили свои бизнес-планы. Теперь они получат по 200 тысяч рублей на запуск собственного дела.

Средства можно направить на аренду помещения, покупку оборудования, материалов и другие стартовые расходы.

Начинающие предприниматели выбрали следующие направления:

  • кузовной ремонт и детейлинг автомобилей;
  • услуги детского центра развития;
  • бюро недвижимости;
  • образовательный центр;
  • сопровождение винной индустрии Крыма и продажа сопутствующих аксессуаров.
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Программа господдержки в организации предпринимательской деятельности направлена на развитие малого бизнеса и реализуется в рамках нацпроекта «Кадры», способствующего созданию новых рабочих мест.

Подробнее можно узнать в Кадровом центре по адресу ул. Руднева, 40, тел.: +7 (8692) 66-22-92

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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