Восемь спортивных площадок за 18 миллионов рублей установили в Крыму

Несмотря на санкции Правительство РФ увеличивает темпы развития спортивной инфраструктуры в регионах, в том числе Крыму.

Никакие санкции не помешают развивать отрасль и вовлекать россиян в занятия спортом, — завил Глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе совещания под руководством Вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. — В Крыму показатель вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом составляет около 58%. При этом мы и дальше будем поддерживать проведение региональных, межрегиональных и общероссийских спортивных мероприятий и соревнований.

По данным пресс-службы министерства спорта РК, в 2021 году в Крыму установлено 8 современных спортивных площадок на сумму около 18 миллионов рублей. Приобретено оборудование для физкультурно-оздоровительных комплексов в Красногвардейском районе Республики на сумму 15 миллионов рублей.

В прошлом году был введен в эксплуатацию «Дворец спорта» в городе Евпатория. Его реконструкция проводилась в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», — отметили в пресс-службе минспорта РК.

Правительство РФ выделит более 2 млрд. рублей на создание 80 «умных спортивных площадок» по всей стране. Всего в ближайшие три года будет выделено 12 млрд. рублей.

Правительство, несмотря на санкции, продолжает создавать инфраструктуру, развивать массовый и детско-юношеский спорт, проводить соревнования, в том числе с участием иностранных спортсменов. Работа направлена на достижение поставленной президентом цели: не менее 70% россиян должны вести активный образ жизни и заниматься спортом, — заявил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.