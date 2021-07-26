Воскресенье у судакского отряда «КРЫМ-СПАС» выдалось напряженным. Скучать не давали туристы

В воскресенье судакский отряд «КРЫМ-СПАС» провел две спасательные операции. В 16:12 в службу спасения поступило сообщение о том, что травмированные мужчина и женщина находятся на склоне с сыпучим грунтом на дороге «Судак – Алушта». Об этой истории, где виновницей происшествия стала лошадь, — ЗДЕСЬ.

Пострадавшие с серьезными травмами были обнаружены в овраге для водотвода. Мужчина и девушка, сообщили, что, катаясь на лошади по пересеченной местности, они внезапно упали с неё и получили телесные повреждения. Самостоятельно выбраться со склона они не могли. Спасателями были наложены воротники Шанца обоим пострадавшим, зафиксированы конечности с помощью шин. С помощью спинальных щитов пострадавшие были эвакуированы со склона и переданы бригаде медиков с серьезными травмами,- сообщили в «КРЫМ-СПАС».

Вечером 25 июля (в 19:00) в МЧС поступило сообщение о том, что на диком пляже у турбазы «У Берендея» недалеко от поселка Новый Свет женщина сломала ногу, самостоятельно передвигаться не может, необходима помощь спасателей. По итогу проведения поисковых мероприятий, пострадавшая была обнаружена на пляже со скальной местностью, с признаками повреждения правого голеностопа. Женщине на поврежденную конечность был наложен холодный компресс и вакуумная шина.

Эвакуировать до причала пгт. Новый Свет пострадавшую пришлось на плавсредстве. После чего, жительница Краснодарского края была транспортирована в ГБУЗ РК «Судакская горбольница» с предварительным диагнозом: перелом голеностопа правой ноги, — отметил в «КРЫМ-СПАС».

Крымские спасатели обращаются к жителям и гостям полуострова:

— Не следует останавливаться на отдых в малоизученных, не знакомых местах.

— Решив отдохнуть «дикарем» на море, просчитайте и предупредите все возможные риски: удаленность от населенных пунктов, скальные обрывы, отсутствие тени, связи, медпрепаратов, возможность штормовых условий и т.д.

— Прежде чем отправиться в горно-лесную местность необходимо сообщить точный или приблизительный маршрут родственникам или знакомым и назвать время возвращения, а также изучить карту той местности, куда собираетесь отправиться.

— При себе необходимо иметь компас, при наличии — GPS-навигатор, мобильный телефон с полным зарядом аккумуляторной батареи. Предварительно пополните счет на мобильном телефоне!

— Отправляясь в лес, лучше надеть яркую одежду. Обувь должна быть удобная, которую вы уже носили, чтобы не сбить ноги.

— Не отпускайте в поход без сопровождения ваших родных и близких, к числу которых относятся: пожилые люди, и люди, имеющие различные заболевания. Помните, даже если такие люди отправляются в поход не одни, а с опытными попутчиками, то у них должен быть запас соответствующих медицинских препаратов, согласно рекомендациям врача.

В случае чрезвычайной ситуации, необходимо звонить по телефону «101», «112».