Воспитанники «Артека» поздравили участников СВО с наступающим Новым годом

Традиционно в «Артеке» проходят акции поддержки российских военнослужащих. Каждую смену дети пишут письма участникам специальной военной операции. В 14 смену артековцы подписали новогодние открытки и поздравили защитников Родины с наступающим Новым годом. В своих посланиях дети рассказали о себе, своих достижениях, о том, как попали в «Артек». Артековцы написали множество теплых слов российским военнослужащим.

Я хочу пожелать счастья, здоровья, исполнения всех желаний, тепла, любви и, конечно, самого главного – Победы. Я уверена, у вас все получится. И мы рядом. Спасибо за все, что вы делаете для нас. Спасибо, что защищаете нашу Родину и не боитесь идти до конца. Мы вас очень сильно любим и ждем, – написала Александра Еременко из Белгорода. Я горжусь вами. Вы – те люди, которые готовы защищать нашу Родину. Молодое поколение ежедневно думает о ваших подвигах и поступках. Скоро наступит Новый год. Желаю вам счастья, здоровья и удачи. Мы гордимся нашей страной! – обратилась к защитникам Екатерина Жовтенко из Краснодара. Желаю вам здоровья, тепла. А самое главное – чтобы вы вернулись к своим семьям. Мы, артековцы, верим в вас. А с верой всегда все получается, – отметила в своей открытке Екатерина Фельдшерова из Обнинска.

В «Артек» приезжают активные дети, которые участвуют в добровольческой деятельности. В своих городах ребята занимаются сбором гуманитарной помощи, проводят акции поддержки участников СВО.

Я постоянно участвую в добровольческих акциях, неоднократно помогала участникам СВО, собирала различную провизию, писала письма. Стараюсь почаще участвовать в таких событиях, так как понимаю, что поддержка нужна всегда и всем. Уделяю этому как можно больше времени, – рассказала Дарья Скобеева из г. Волжский, Волгоградская область.

Каждый артековец в своей открытке написал, что российские военнослужащие – это настоящие герои. Дети отмечают, что защитники Родины становятся примером мужества, отваги и патриотизма для каждого из них.

Они рискуют своей жизнью, своим здоровьем, долгое время находятся далеко от своих семей. В таких акциях важно принимать участие, потому что это возможность поддержать героев, которые защищают нас, – уверен Кирилл Балабанов из Белгорода.

Послания артековцев передадут участникам специальной военной операции. Дети надеются, что их открытки порадуют солдат и станут приятным подарком в преддверии Нового года.

источник: пресс-служба МДЦ «Артек»