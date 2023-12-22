Воспитанники МДЦ «Артек»: «Я чувствую большую гордость, что получил паспорт в «Артеке»»

В рамках программы Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» «Мы – граждане России!» артековцам из разных регионов страны, которым на смене исполнилось 14 лет, вручили первые паспорта граждан Российской Федерации. Участие в торжественной церемонии приняли Герой Российской Федерации Анатолий Кнышов, представители МВД по Республике Крым и Движения Первых, первый заместитель директора МДЦ «Артек» Елена Живогляд. Событие организовано при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Дорогие ребята, сегодня вы получаете основной документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации, самой большой страны в мире, которой мы гордимся и которую любим. Хочу пожелать вам, чтобы вы были здоровы, чтобы все ваши мечты сбывались. Стремитесь вперед, любите свою Родину и свою семью, – цитирует пресс-служба МДЦ заместителя начальника Управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым Дмитрия Немировича.

Обращаясь к артековцам, Лилиана Ефремова, заместитель председателя Совета регионального отделения РДДМ «Движение Первых» города Севастополя сказала: «Вы вступаете в Новый год с новыми возможностями: вы можете получить грантовую поддержку своих проектов, впервые трудоустроиться, открыть свой бизнес или поехать на большое всероссийское событие. От Движения Первых хочу вам пожелать всегда пользоваться теми возможностями, которые у вас есть, а мы вас поддержим. Будьте первыми в том, что вы делаете и что вам нравится».

Гостем церемонии стал летчик-испытатель, Герой Российской Федерации, председатель межрегиональной организации «Герои Отечества» г. Севастополя и Республики Крым Анатолий Кнышов:

Каждый артековец, который сегодня получил паспорт, этот момент и пребывание в «Артеке» в целом пронесет через всю жизнь. Хотелось бы, чтобы тот заряд энергии, патриотизма, общения, друзей они всегда вносили в новые коллективы, гордились, что они живут в нашей любимой, великой России.

Поздравляя обладателей своего нового документа – паспорта гражданина Российской Федерации, первый заместитель директора МДЦ «Артек» Елена Живогляд отметила:

Церемония вручения паспортов сегодня носит героический характер. Я испытываю невероятную гордость за то, что совместно с нашими коллегами у нас получилось в этом году провести 9 мероприятий — ребята из более 50 регионов нашей страны смогли в замечательном месте, в «Артеке», получить свои первые паспорта. Уверена, для вас это историческое событие. Я надеюсь, что вы запомните этот момент на всю жизнь, потому что здесь вы знакомитесь с новыми ребятами, здесь у вас завязывается дружба, а самое главное – «Артек» остается в ваших сердцах.

Паспорта получили 10 артековцев из Тульской, Ростовской, Калужской, Тюменской, Кемеровской и Московской областей, а также Республик Татарстан и Крым, городов Севастополь и Москва. Юные участники торжественной церемонии отметили, что получение паспорта впервые – это особое событие в жизни каждого подростка, которое запомнится на долгие годы.

Я чувствую большую гордость, что получил паспорт в «Артеке» – это запомнится на всю жизнь. Это особенное событие, не каждому выпадает такая честь, поэтому очень рад, что у меня появилась такая возможность, – отмечает Григорий Криворотов, пгт. Тисуль (Кемеровская область). Мы вступаем во взрослую жизнь, для нас открываются новые возможности. Получить паспорт в «Артеке» из рук Героя Российской Федерации Анатолия Кнышова для меня большая честь. Ощущения невероятные. Этот момент я никогда не забуду. Меня переполняет гордость, что в руках у меня паспорт гражданина Российской Федерации, – подчеркивает Кристина Истомина, пгт. Серебряные пруды (Московская область).

источник: пресс-служба МДЦ «Артек»