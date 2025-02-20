Воспитательный процесс — говорила мать. В Севастополе осудят отчима, который избивал 3-летнего малыша

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего севастопольца. Он обвиняется в истязании ребенка, находящегося в беспомощном и зависимом от него состоянии (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).
Следственным отделом по Нахимовскому району установлено, что в период с мая по декабрь 2024 года мужчина, проживая совместно с матерью 3-летнего ребенка, систематически избивал малыша и иным жестоким способом причинял ему физические и психические страдания. Мать ребенка не придавала значения противоправным действиям сожителя, воспринимая их как воспитательный процесс.
О применённом насилии к ребенку в правоохранительные органы сообщила неравнодушная прохожая, обратившая внимание на следы побоев у мальчика, в то время, как оба опекуна оставили его на улице без присмотра и нарушали общественный порядок.
Следователями незамедлительно проведены судебные экспертизы, выявившие многочисленные травмы у малолетнего. Оперативно организован и проведен весь комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы. Оказана необходимая помощь пострадавшему ребенку — он был изъят из семьи и в настоящее время находится на реабилитации в социальном приюте для детей и подростков.
По ходатайству следствия судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, где он содержится до настоящего времени. В связи с неисполнением обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 156 УК РФ) в отношении матери органами предварительного следствия возбуждено и расследуется уголовное дело. Решается вопрос о лишении ее родительских прав.
Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
источник: пресс-служба Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю
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