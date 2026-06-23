Восстановление крыши здания Панорамы в Севастополе планируют начать немедленно

Кровлю здания Панорамы «Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг.» начнут восстанавливать немедленно для предотвращения дальнейшего разрушения объекта культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры России по итогам поездки в Севастополь первого замминистра Сергея Обрывалина.

Представители министерства осмотрели здание и прилегающую территорию после пожара. Для детальной оценки повреждений делегация поднялась на кровлю, чтобы обследовать состояние несущих конструкций, светового фонаря и бельведера, указали в ведомстве.

После устройства кровли начнутся внутренние ремонтно-реставрационные работы, учитывая сохранность внешнего фасада, добавили в министерстве.

Ранее директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин сообщил, что проект восстановления кровли здания уже готов, так как ее уже меняли при реставрации несколько лет назад.

СПРАВКа: 10 июня ВСУ атаковали здание объекта культурного наследия – Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг». Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 часов. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.

источник: РИА Новости Крым

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