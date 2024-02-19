Востребованность жилья в РК: что стимулирует застройщиков и покупателей?

В Крыму ежегодно растет востребованность жилья. По мнению крупнейших региональных девелоперов, особенной популярностью пользуется прибрежная и туристическая недвижимость. Стоимость квадратных метров в регионе уступает аналогам в других популярных регионах Юга страны при соответствии качества застройки. При этом наибольший интерес такие объекты вызывают у инорегиональных инвесторов. Подробнее о текущей экономической ситуации в регионах – в новом выпуске доклада Банка России «Региональная экономика».

Показатели жилищного строительства в Крыму по итогам прошлого года стали рекордными. В 2023 году объем ввода жилья в эксплуатацию в регионе составил 1,2 млн кв. метров, в том числе более 315 тысяч кв. метров люди получили в многоквартирных домах. Драйверами спроса на первичном рынке жилья выступили льготные государственные ипотечные программы, которые поддерживают как потребителей, так и застройщиков.

По данным Росреестра, со II квартала 2023 года спрос на новые квартиры в Крыму уверенно нарастал. Если в январе-марте количество новых договоров долевого участия сократилось в годовом выражении, то уже в июле-сентябре их количество по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросло в 3 раза. Прежде всего это связано со стремлением жителей региона успеть оформить ипотеку до пересмотра условий льготного кредитования, в частности – до повышения суммы первоначального взноса.

Так, в регионе зафиксирован двукратный рост выдачи ипотеки. За год клиенты получили 32,7 млрд рублей таких кредитов, а количество сделок почти в 1,8 раза превысило показатель 2022 года. В свою очередь, объем выдачи ипотеки по России в 2023 году достиг исторического максимума, превысив показатели предыдущего года на 62%.

Как отмечается в докладе, в 2024 году ряд застройщиков видит риски снижения спроса на первичном рынке, что связано с ужесточением регуляторных требований. Среди них – увеличение минимального первоначального взноса по госпрограммам, отмена с июля текущего года массовой ипотечной программы с господдержкой, ограничение предельной долговой нагрузки и количества льготных кредитов на заемщика.

При этом новым драйвером рынка должна стать более адресная и социально ориентированная семейная ипотека. Она позволит застройщикам легче адаптироваться к меняющимся рыночным условиям.

источник: Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации